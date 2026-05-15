Invitat în studioul Digi24, Theodor Stolojan a comentat declarația lui Traian Băsescu prin care fostul președinte sugerase ca Ilie Bolojan ar trebui să se dea la o parte pentru a lăsa locul unei alte persoane din PNL.

Fostul președinte Traian Băsescu a fost destul de rezervat până acum, de când a izbucnit criza politică. Abia de în ultimele două zile a apărut în spațiul public și a spus că liberalii ar trebui să renunțe la Ilie Bolojan și să vină cu un „liberal pur sânge de tip Motreanu”.

„Toată stima pentru domnul Motreanu. Într-adevăr, domnul președinte Băsescu are dreptate. E un liberal vechi se bucură de stimă în Partidul Național Liberal”, a spus Theodor Stolojan. „Dar România are nevoie de Bolojan acum, pentru că e o luptă pe viață și pe moarte cu această camarilă politică infiltrată în administrația publică, infiltrată în companiile de stat”.

Stolojan și-a susținut pledoaria cu un exemplu. „Era nevoie să vină premierul Bolojan să scoată în fața țării potlogăria care s-a întâmplat cu acele avize tehnice de racordare de 90.000 de megawați. Păi, noi plătim cu mii de euro oameni băgați politic în Transelectrica, în Agenția asta Națională de Reglementare a Energiei Electrice - ANRE. De ce aceștia nu s-au sesizat că se întâmplă o potlogărie aici? De ce trebuie să vină primul ministru să iasă în fața țării să spună, „băi, fraților, suntem blocați aici, avem nevoie de investiții în energia electrică, dar nu putem, că sunt niște șmecheri care au blocat racordarea la rețelele naționale și care vând acuma avizele de la cei care le-au luat la cei care realmente au nevoie” De ce plătim cu mii de miliarde, indivizi numiți politic în Transelectrica, în ANRE, care li s-a părut că e normal. Probleme grave care există nu sunt numai acolo, sunt în orice sistem public pe care, cum se zice, a aprins lumina ca să vezi ce se întâmplă de fapt acolo”

Întrebat cu ce mandat i-ar sfătui pe colegii din PNL să meargă luni la consultările de la Cotroceni, Stolojan a spus: „Cu mandatul pe care partidul și l-a propus de a susține un partid, o majoritate pro-occidentală, nu care să formeze un guvern. Dacă președintele țării consideră că PSD-ul trebuie să desemneze candidatul de prim-ministru, PNL-ul va fi clar în opoziție și ca orice partid de opoziție sigur că va vota împotrivă”.

Stolojan a mai fost întrebat ce crede despre declarația lui Dan Motreanu, care, într-un interviu la Digi 24, aseară, spunea că s-ar fi așteptat ca șeful statului să fi făcut mai mult în sprijinul lui Ilie Bolojan.

„Exact”, a spus Stolojan. „Așa cred și eu. Adică nu pot să spun neapărat că Nicușor Dan are o anumită structură psihologică, mentală. Eu nu ascund că îl stimez pe dânsul pentru ce a făcut în activitatea profesională ca matematician și pentru lupta care a dus-o la nivelul municipiului București împotriva mafiei mobiliare. Și asta am afirmat-o și în Partidul Național Liberal de mai multe ori”.

„Sigur că Partidul Național Liberal se aștepta după modelul președintelui Băsescu sau președintelui Iohannis, la mai multă susținere. Dacă președintele Nicușor Dan a spus „doresc să am o majoritate pro-occidentală, doresc ca România să rămână mai departe pe drumul european”, dacă a avut această poziție, sigur că ne așteptam să susțină principalul partid care dorește acest lucru, adică PNL-ul”, a mai spus Stolojan.

