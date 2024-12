Liberalul Theodor Stolojan, fost premier în anii '90, a declarat, marți seară, la Digi24, că mesajul dat de români este foarte limpede: vot favorabil unei coaliţii pro-europene, care nu se poate face fără PSD, deci o majoritate parlamentară formată din PSD, PNL, USR şi UDMR. Stolojan consideră că este ultima şansă a acestor partide pro-europene ameninţate de un „puternic val populist-naţionalist” să coopereze. Altfel, avertizează Stolojan, peste patru ani aceste partide pro-europene vor ajunge la groapa de gunoi. De profesie economist, fostul premier mai atrage atenţia că următorul Guvern, oricare ar fi el, are deja un „corset financiar” până în 2031.

„Numai împreună aceste partide pot face o majoritate solidă pro-europenă şi sigur care poate susţine un guvern pro-european. Dar întâi e nevoie ca aceste partide să ajungă la concluzia că trebuie să coopereze, să formeze această majoritate. Şi aici votul românilor este limpede şi, după părerea mea, este ultima şansă pe care o au aceste partide pro-europene de a coopera şi a forma această majoritate pro-europeană.

Spun asta pentru că acest val populist, naţionalist, suveran este puternic, a obţinut acum nişte procentaje foarte bune. Şi dacă noi, partidele pro-europene, nu înţelegem acest mesaj dat de către cetăţenii României, la următoarele alegeri ajungem la lada de gunoi. Este limpede că atunci partidele naţionaliste vor avea majoritatea”, a declarat Theodor Stolojan.

„Au devenit irelevante diferenţele de valori între PSD, PNL, UDMR, USR”

Stolojan consideră că, în ciuda unor diferenţe între valorile şi ideologia acestor partide pro-europene, în acest moment „s-a produs o clarificare pe scena politică românească, atât în privinţa alegerilor prezidenţiale, cât şi a formării acestor majorităţi parlamentare”.

„Acum au devenit irelevante diferenţele de valori între PSD, PNL, UDMR, USR. Vorbesc la nivelul cetăţeanului. La nivelul cetăţeanului este limpede că la ora actuală este o confruntare între curentul pro-european şi curentul naţionalist, suveran. Despre asta discutăm acum. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce ne diferenţează între noi, PSD, PNL, USR, UDMR, va trebui să găsim baza comună de înţelegere. Şi această bază comună de înţelegere, după părerea mea, trebuie să fie faptele, realitatea cu care se confruntă în prezent România”, afirmă Stolojan.

Fostul premier tehnocrat al anilor ‘90 mai spune că formarea acestei majorităţi parlamentare pro-europene este o necesitate pentru că sunt în joc 80 de miliarde de euro, toate programele României.

„Vorbim aici de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), de programele pe care România le-a agreat cu Uniunea Europeană pe perioada 2021-2027, acea planificare pe şapte ani de unde vin fondurile de coeziune, vine dezvoltarea României, de fapt. Vorbim mai nou de Planul Structural Naţional pe termen mediu 2025-2031, şapte ani, în care România deja s-a angajat cu Uniunea Europeană.

Noi n-am discutat în campania electorală nimic de faptul că următorul guvern, indiferent care va fi, are un corset financiar deja. Nu e un guvern care face ce vrea el. Nu. România s-a angajat deja cu Uniunea Europeană că în următoarea perioadă, 2025-2031, va reduce deficitul bugetar de undeva de la aproape 8% cât va fi în acest an, la 2,5% în 2031.

Ne-am angajat că în trimestru 1 2025 vom face reforma fiscală. Iată, deci, o serie de constrângeri la care majoritatea parlamentară şi guvernul care se vor forma vor trebui să vină să spună românilor cum facem, cum respectăm aceste angajamente. Deci orice guvern care vine la guvernare în România va trebui să îndeplinească aceste angajamente pe care ni le-am asumat”, a explicat Stolojan.

Întrebat cât de mult contează cine va ieşi preşedinte duminică pentru formarea acestui guvern, Stolojan a răspuns că „foarte mult”, pentru că fiecare preşedinte va încerca să faciliteze formarea unei majorităţi parlamentare.

„Şi domnul Georgescu va încerca acest lucru, dacă cumva iese, şi doamna Lasconi va încerca să faciliteze formarea unei majorităţi parlamentare. Preşedinţii au un rol de a pune la masă toate partidele politice de a afla părările lor şi în final de a respecta Constituţia în desemnarea unui candidat de prim-ministru”, a spus Stolojan.

„În varianta formării unei guvernări PSD-AUR, PNL va fi în opoziţie”

Liberalul a spus că, în varianta formării unei guvernări PSD-AUR, atunci PNL va fi categoric în opoziţie.

„Sigur, PSD a declarat că nu va face o majoritate parlamentară şi o guvernare cu AUR. Am declarat şi noi acest lucru, a declarat şi UDMR, a declarat şi USR, avem şansele să formăm această majoritate parlamentară pro-europeană”, mai spune acesta.

Întrebat ce ar trebui să facă concret aceste partide pro-europene în următorii ani ca cetăţenii să simtă că direcţia aceasta pro-europeană este favorabilă, Stolojan a spus că ele trebuie „să realizeze reformele pe care cetăţenii le cer şi care au fost amânate ani şi ani de zile”.

„Reformarea clasei politice. Avem 475 de parlamentari în România. Este enorm faţă de o ţară unde populaţia a scăzut foarte mult. Am avut un referendum. Noi am susţinut reducerea la 300 de parlamentari. Ne-am dorit ca şi celelalte partide să agreeze o asemenea măsură.

Mai departe, trebuie făcută reforma clasei politice, schimbarea de optică. Adică cetăţenii ne-au spus foarte limpede, degeaba raportaţi în statistică nu ştiu câţi kilometri de autostradă, nu ştiu câte spitale vreţi să faceţi. Dacă ne neglijaţi pe noi, oamenii de rând şi pe fiecare om în parte, se simte că nu face parte din ce înseamnă o guvernare pentru oameni.

De aceea, libertatea, drepturile fundamentale ale omului vor trebui să fie aşezate la baza oricărui act de guvernare şi a oricărei legi aprobate de Parlament. Amintiţi-vă despre politicizarea administraţiei publice de la nivel central şi local. Amintiţi-vă despre inechităţile care au nemulţumit cel mai mult pe omul de rând, de pe stradă, omul obişnuit. De ce? Pentru că el vede aroganţă, vede cheltuieli inutile, exorbitante pe care le angajează guvernarea”, a spus Stolojan.

Potrivit acestuia, este „interesant” că în orice guvernare va fi PSD, pentru că nu există, la ora actuală, majoritate parlamentară fără PSD.

„După ce s-a creat această abordare în cheltuielile publice fără niciun fel de restricţii, am ajuns să avem, în condiţiile în care nu mai avem o criză, o încetinire a creşterii economice şi noi raportăm un deficit de 8% din produsul intern brut? E ca şi cum România ar fi pur şi simplu o ţară în război. A fost, ca să mă exprim pe româneşte, o debandadă în cheltuieli publice”, a spus Stolojan.

Fostul premier a adăugat că şi PSD, indiferent în ce formulă de guvernare va fi, va participa din ianuarie 2025 la „pusul unei restricţii în asemenea angajare a cheltuielor publice, care să conducă mai departe la deficite de această manieră”.

„Sigur, împreună cu celelalte partide, şi nu va fi uşor. De ce? Pentru că o lungă perioadă de timp noi am renunţat la principii şi am mers pe această teorie a pragmatismului care a creat privilegii pentru un grup sau altul. Aşa am ajuns să lărgim aria pensiilor speciale de nu s-a mai putut, aşa am ajuns să cheltuim exorbitant pentru a realiza diferite lucruri care au însemnat risipă etc”, a mai spus Theodor Stolojan.

Editor : A.C.