Fostul premier Theodor Stolojan a afirmat, la Digi24, că deocamdată PNL nu are alt candidat la alegerile prezidențiale în afară de Nicolae Ciucă, despre care spune că, deşi nu este un personaj carismatic, președintele PNL „este un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”.

Invitat la emisiunea În Fața Ta, de la Digi24, Stolojan a declarat că PNL va avea propriul candidat pentru funcţia de preşedinte al României.

Întrebat dacă, în opinia sa, Nicolae Ciucă este potrivit pentru funcția supremă în stat, Theodor Stolojan a spus că „deocamdată nu avem altul”.

El a explicat că, deşi nu este un personaj carismatic, preşedintele PNL „este un om care are o integritate clară, are un caracter clar, are nişte realizări foarte clare”.

Întrebat, de asemenea, dacă liberalii au încredere că Ciucă va ajunge în turul doi al alegerilor, Stolojan a răspuns: „Cred că va ajunge. Îmi e greu să vă spun, pentru că am văzut sondaje. Lupta va fi grea”.

„Lumea cade pe spate când îl vede pe ăsta cu brânza, care și-a făcut nunta pe câmp cu oile. Oamenilor le plac chestiile astea”, a mai adăugat acesta, făcând referire la liderul AUR, George Simion.

În ceea ce îl privește pe actualul prșeedinte al României, Klaus Iohannis, Stolojan spune că șeful statului aduce un avantaj electoral liberalilor și că „nu a avut erori în activitățile și deciziile pe care le-a luat”.

„Nu văd de ce ne-ar crea un dezavantaj în competiția politică”, a mai adăugat Stolojan.

