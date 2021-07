Strategia europeană privind protejarea pădurilor. Cioloș: E regretabil că nu s-a discutat în Coaliție. Tanczos: Nu am avut ce discuta

Liderul USR PLUS Dacian Cioloș a criticat, într-un mesaj pe Facebook, lipsa discuțiilor din Coaliție privind strategia europeană pentru protejarea pădurilor și poziția României referitor la acest subiect. La mesajul liderului USR PLUS a răspuns ministrul Mediului, care i-a transmis acestuia că „nu am avut despre ce discuta” pentru că strategia nu ar fi fost transmisă statelor membre.

Schimbul de replici vine după ce România, prin ministerul Mediului, a semnat o scrisoare alături de alte 10 state europene în care critică strategia europeană pentru protejarea pădurilor. Ministrul Tanczos Barna a spus că a lipsit o dezbatere punctuală și că în strategienu sunt specificate sursele de finanțare ale țintelor de mediu.

Strategia europeană privind pădurile a fost transmisă către ţările membre acum cinci zile, iar singurul lucru „regretabil” este modul în care un document atât de important a fost pregătit, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ministrul Mediului, Tanczos Barna.

El a reacţionat astfel la o afirmaţie europarlamentarului Dacian Cioloş conform căreia „este regretabil” că strategia pentru păduri lansată de Comisia Europeană nu a fost discutat în coaliţia de guvernare.

„Singurul lucru regretabil este modul în care o strategie atât de importantă şi dorită a fost pregătită. Nu este întâmplător că cele mai importante state membre din UE sunt nemulţumite. Strategia privind pădurile şi măsurile de împădurire elaborată la nivelul Comisiei a fost transmisă către ţările membre abia în urmă cu cinci zile, nu am avut despre ce discuta încă în coaliţie”, a precizat ministrul Mediului.

El a subliniat că România, împreună cu alte 11 state membre, a semnalat îngrijorările privind lipsa dialogului şi a consultării cu statele membre şi a cerut clarificări referitor la anumite prevederi din document.

„Domnul Cioloş are experienţa negocierii, ştie cum se organizează negocierile pe marginea celui mai important document al UE - Politica agricolă comună. Ştie mai bine ca oricine din coaliţie că orice document strategic european, dincolo de ţinte şi obiective, trebuie să ofere statelor membre o perspectivă de implementare. Strategia forestieră europeană trebuie să ofere această perspectivă, o viziune clară pentru scheme de finanţare, respectiv noua viziune privind rolul social şi economic al pădurii. Cu domnul Cioloş ne cunoaştem de aproape 20 de ani. Am lucrat bine, indiferent de funcţiile pe care le-am deţinut şi ştiu că vom lucra bine împreună în interesul pădurilor din România”, a adăugat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, managementul din sectorul forestier este un subiect de importanţă majoră, care, cu siguranţă, se va discuta şi în coaliţie, după o analiză amplă.

„Avem colegi şi lideri care au o experienţă vastă la Bruxelles şi sunt sigur că ne vor ajuta să primim de la Bruxelles, pe lângă sarcini, ţinte şi obiective, şi susţinere, inclusiv financiară, pentru pădurile protejate din România”, a explicat ministrul.

Europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinte al USR PLUS, a afirmat că "este regretabil" că strategia pentru păduri lansată de Comisia Europeană nu a fost discutat în coaliţia de guvernare.

„Strategia pentru păduri lansată de Comisia Europeană trebuie, fără îndoială, îmbunătăţită astfel încât să răspundă situaţiilor specifice din mai multe state membre. (...) Este regretabil că acest subiect atât de important pentru România nu a fost discutat în coaliţia de guvernare. Situaţia pădurilor noastre şi problemele pe care le avem cu tăierile masive şi protejarea fondului forestier nu au nimic de-a face cu situaţia pădurilor din ţările scandinave. Cu atât mai puţin cu situaţia din ţări care îşi protejează pădurile acasă, dar sprijină exploatarea pădurilor în alte state membre, precum Austria”, a scris Cioloş, pe Facebook.

El a adăugat că susţine conturarea unei viziuni europene despre managementul pădurilor încă din perioada în care era comisar european pentru Agricultură. „Sigur, este nevoie şi de alocarea unor resurse financiare adecvate, dar, înainte de a ne fi alăturat demersului iniţiat de alte state membre, aş fi vrut să fi citit şi să fi discutat o analiză onestă despre plusurile şi minusurile pentru România ale acestei strategii europene”, a menţionat eurodeputatul.

