Strategia Naţională a Culturii, care stabileşte direcţia politicilor publice pentru acest domeniu până în 2034, în consultare publică

Ministerul Culturii a pus în consultare publică, până la 2 noiembrie, proiectul Strategiei Naţionale a Culturii pentru perioada 2027-2034. Documentul oferă un cadru comun de referinţă, cu obiective şi priorităţi care să ghideze măsurile administrative şi legislative din anii următori.

În contextul actual, acest demers deschide dialogul care va putea fi continuat şi dezvoltat de viitorul Guvern.

Strategia are cinci obiective generale (OG), 23 de obiective specifice (OS) şi un Plan de măsuri care le traduce în paşi concreţi, cu termene şi indicatori.

Strategia se corelează cu alte strategii naţionale:

– Strategia Naţională pentru Tineret 2024–2027, pentru participarea tinerilor la viaţa culturală;

– Strategia Naţională pentru Educaţia Continuă a Adulţilor 2024–2030, pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii prin organizaţiile culturale;

– Strategia Naţională în domeniul Proprietăţii Intelectuale 2024–2028, pentru protecţia creatorilor şi a operelor lor;

– Strategia naţională pentru dezvoltarea şi susţinerea digitalizării prin intermediul Centrelor de Inovare Digitală din România 2024–2027, pentru transformarea digitală a sectorului;

– Strategia naţională de apărare a ţării 2025–2030, pentru rezilienţa informaţională şi încrederea publică.

Busola pentru cultura Europei

Pe plan european, Strategia este corelată cu Busola pentru cultura Europei (2025), cu „O nouă agendă europeană pentru cultură” şi cu planurile de lucru ale Uniunii pentru cultură. Ea se raportează la articolele 13 şi 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi la articolul 167 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene.

Includerea obiectivelor şi direcţiilor formulate în Busola pentru cultura Europei şi introducerea unor obiective care să reducă decalajul administrativ din domeniul culturii în intervalul temporal corespund următorului Cadru Financiar Multianual (MFF) al Uniunii Europene, Busola fiind un pilon strategic pentru orientarea politicilor şi a bugetelor destinate culturii, având ca scop creşterea fondurilor alocate în această perioadă prin programe precum Europa Creativă. În acest scop, sunt preluate 4 obiective şi direcţii strategice ale Busolei pentru cultura Europei:

1. Valorile comunitare şi drepturile culturale: Susţinerea libertăţii artistice şi a patrimoniului cultural european.

2. Împuternicirea artiştilor: Sprijinirea profesioniştilor din domeniul cultural.

3. Competitivitate şi rezilienţă: Valorificarea patrimoniului şi a sectoarelor culturale şi creative pentru economia UE – economia creativă.

4. Relaţii internaţionale: Actualizarea strategiei UE privind cooperarea culturală globală.

Obiectivele şi direcţiile de acţiune aferente acestora sunt astfel structurate încât anumite repere pe termen scurt şi mediu să fie urmărite prin măsurile de implementare, începând cu cea din anul adoptării SNC (e.g.: crearea reţelei de Ambasadori Culturali ai Tineretului - 2026):

• 2027: lansarea Centrului de Date Culturale al UE şi publicarea primului raport privind Starea Culturii în Europa;

• 2028: lansarea noilor ghiduri strategice de investiţii culturale şi alinierea completă la programele de finanţare simplificate;

• 2034: găzduirea titlului de Capitală Europeană a Culturii.

„Viziune strategică şi coerentă pentru sectorul cultural”

Pe plan intern, Strategia se corelează cu articolul 33 din Constituţia României, care garantează accesul la cultură, şi se întemeiază pe atribuţia Ministerului Culturii de a elabora şi aplica strategia în domeniul culturii (Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, art. 1).

Ministerul Culturii este autoritatea publică responsabilă de coordonarea implementării. Lucrează cu celelalte ministere, pentru o mai bună coordonare între cultură, educaţie, economie, cercetare, turism, dezvoltare regională, digitalizare şi politici sociale. De asemenea, coordonează instituţiile din subordine şi colaborează cu toţi partenerii de la nivel central şi local.

Potrivit MC, Strategia continuă demersul de planificare strategică iniţiat de Ministerul Culturii prin proiectul „Viziune strategică şi coerentă pentru sectorul cultural” (2021-2023), prin Strategia Sectorială în Domeniul Culturii, supusă consultării publice în 2023, şi prin proiectul de hotărâre a Guvernului din 2025. Preia diagnosticul, direcţiile şi angajamentele formulate atunci, le actualizează şi le consolidează.

Strategia Naţională a Culturii poate fi consultată AICI

Editor : Sebastian Eduard