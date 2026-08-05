Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”

Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, de care este legat un jalon PNRR de 972 de milioane de euro, ajunge miercuri la votul decisiv al Camerei Deputaților. Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan avertizează că PSD nu o va vota „în orb” și cere garanții că proiectele strategice de energie și infrastructură nu vor putea fi blocate de noile prevederi.

Fostul ministru social-demorcat al Energiei Bogdan Ivan avertizează că PSD nu va vota „în orb” Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii, aflată miercuri pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, deşi această înseamnă obţinerea a aproape un miliard de euro prin PNRR.

„Un miliarde de euro nu poate fi un motiv să votăm în orb. Nu voi vota in orb, nici eu si nici PSD. Am citit acest document şi am formulat 20 de amendamente pe care le-a asumat Partidul Social Democrat si le-am depus in Senatul României. Prin adoptarea propunerilor mele, vom proteja natura, dar niciun ONG nu va mai bloca: construcţia de hidrocentrale; ⁠exploatarea gazelor naturale; ⁠mineritul Romaniei; ⁠coridoarele strategice de energie electrică şi gaze naturale. România are nevoie de natură protejată. Şi are nevoie de energie. Cine spune că trebuie să alegem între ele nu apără nici pădurea, nici ţara”, scrie Ivan pe Facebook, referindu-se la Strategia privind conservarea biodiversităţii.

El afirmă că săptămâna aceasta, Parlamentul este chemat să voteze Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii 2026–2030, iar în spatele ei stă un jalon din PNRR de 972 de milioane de euro.

„Nimeni nu contestă că acei bani trebuie luaţi”, subliniază fostul ministru PSD. El critică însă faptul că „documentul a fost adoptat cu impact bugetar declarat ZERO. Adică statul român afirmă, în scris, că un act care intră în autorizarea hidrocentralelor, a liniilor electrice, a conductelor de gaz, a autostrăzilor şi a certificatelor de urbanism nu costă nimic”.

De asemenea, mai reproşează că a fost adoptat fără evaluare strategică de mediu, pe motiv că nu creează cadru pentru autorizarea de proiecte, deşi în textul lui scrie negru pe alb că viitoarea hartă a zonelor incompatibile cu hidroenergia va deveni „bază obligatorie pentru avizare”.

Totodată, el mai afirmă că a fost adoptat de un Guvern demis, la trei săptămâni după ce termenul jalonului expirase deja. „Şi conţine un paradox pe care vă rog să-l reţineţi: hidrocentralele, energia eoliană şi mineritul vor putea fi puse să plătească pentru conservarea biodiversităţii. Petrolul şi gazul sunt exceptate explicit. În plină criză energetică, cu un reactor oprit la Cernavodă şi cu importuri de curent, punem la îndoială exact proiectele care ne-ar fi scos din criză. Tarniţa-Lăpuşteşti - o mie de megawaţi, un miliard de euro, cea mai mare baterie a României - nu este exceptată clar de la viitoarele restricţii”, consideră Bogdan Ivan.

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El precizează că nu cere respingerea strategiei, ci cere: studiu de impact economic înainte de vot, nu după; excepţie explicită, în textul legii, pentru proiectele strategice de energie şi de infrastructură deja aprobate; ministerul Energiei şi operatorii de reţea la masă cu drept de decizie, nu doar de consultare.

„Un miliard de euro se ia o dată. Un sistem energetic se pierde pe zeci de ani. Am condus Ministerul Energiei. Ştiu exact cât durează să scoţi un proiect din avize şi cât de uşor se blochează totul cu o singură propoziţie prost scrisă într-un document pe care nu l-a citit nimeni până la capăt. Eu îl citesc. Şi cer să fie citit înainte de a fi votat!”, conchide Ivan.

Senatul a votat marţi Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii 2026-2030, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. AUR anunţă că a votat împotriva aprobării strategiei, acuzând că, prin mărirea ariilor protejate, ”omoară România, omoară orice şansă la infrastructură”.

Legea a trecut de Senat cu 81 de voturi „Pentru”, 33 „împotrivă” şi 9 abţineri, iar unele amendamente susţinute de PSD şi de AUR au fost criticate de ministrul Mediului Diana Buzoianu.

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Editor : M.I.