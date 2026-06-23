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Noile strategii după eșecul Cabinetului Veștea. PSD l-ar putea propune pe Grindeanu premier. PNL are două variante

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BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Scenariu: Guvern PSD, Grindeanu premier Cele două variante ale PNL USR nu acceptă să voteze PSD Ce va face PSD Partidul lui George Simion vrea premier AUR Orban: Bolojan să fie premier

După eșecul Cabinetului Veștea, partidele își fac noi strategii pentru normarea viitorului executiv. PNL a spus-o public: ar accepta un guvern PSD, în care social-democrații să își asume singuri responsabilitatea, sau un guvern format din PNL-USR-UDMR. De cealaltă parte, formațiunea lui Dominic Fritz spune că nu va vota cu PSD. Social-democrații sunt împărțiți, însă unii liberi îl împing din nou în prim-plan pe Sorin Grindeanu.

Scenariu: Guvern PSD, Grindeanu premier

ACTUALIZARE 12:15 Potrivit surselor Digi24, PSD ar lua în calcul să își asume guvernarea într-o variantă de Executiv minoritar. În acest scenariu, Sorin Grindeanu și-ar asuma funcția de premier.

Știrea inițială

Cele două variante ale PNL

Liberalii vor merge cu două propuneri la Cotroceni: Nicușor Dan să dea mandatul PSD, cu premier în persoana lui Sorin Grindeanu, sau să desemneze un premier care să formeze un executiv în jurul PNL-USR-UDMR, alături de minorități.

„Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

USR nu acceptă să voteze PSD

Deși USR și-a coordonat până acum strategia politică cu echipa lui Ilie Bolojan, de această dată partidul lui Dominic Fritz nu ar fi de acord cu un guvern format exclusiv de PSD.

„Eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. (...) USR n-ar vota un guvern PSD care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru”, a declarat Radu Mihaiu, vicepreședintele USR, la Digi24.

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Ce va face PSD

Calculele politice se complică, pentru că Sorin Grindeanu a exclus încă de luni seară să susțină un guvern de dreapta, format din PNL și USR. Conducerea PSD nu a convocat, însă, o nouă ședință cu liderii partidului pentru a stabili ce vor face pe mai departe, motiv pentru care în acest moment părerile sunt împărțite. Unii lideri au transmis public că PSD trebuie să își asume guvernarea, și chiar cu Sorin Grindeanu premier. 

„Da, să își asume, pentru că PSD a câștigat alegerile. E pe primul loc”, a declarat luni seară Paul Stănescu la Parlament.

Partidul lui George Simion vrea premier AUR

După ce a reușit să blocheze orice vot din partea parlamentarilor AUR pentru Cabinetul Veștea, George Simion îi va propune președintelui Nicușor Dan, la consultările de la Cotroceni, să desemneze un premier din rândurile formațiunii sale. „Mandatul AUR este desemnarea unui premier tot de la AUR”, au declarat surse din partid pentru digi24.ro.

Orban: Bolojan să fie premier

Într-o intervenție la Digi24, Ludovic Orban a transmis că Ilie Bolojan ar trebui să fie desemnat din nou premier. „Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu”, a transmis fostul consilier prezidențial și fost premier. 

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Editor : A.G.

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