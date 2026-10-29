Live TV

Exclusiv „Sub nicio formă.” Ce spune Petrișor Peiu despre o eventuală alianță AUR – PSD

Data publicării:
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderilor senatorilor AUR Petrișor Peiu exclude o colaborare de tip coaliție cu PSD. „Colaborări punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție cu PSD”, a declarat Petrișor Peiu pentru Digi24.

Întrebat cum a reușit AUR să convingă PSD să-și cheme propriul premier în Parlament, Peiu a răspuns: „Nu știu cum au convins colegii mei de la Camera Deputaților pe cei de la PSD să voteze acest lucru. Noi la Senat urmează să facem un alt demers mai aplicat, așa, spre Ministerul de Finanțe. Ideea este că noi cunoaștem foarte bine situația la 6 luni, nu o cunoaștem pe cea la 9 luni. Pentru că toată această discuție vine din faptul că Guvernul, și nu este doar acest guvern, sunt cred că vreo 15 ani de când avem situația asta, nu publică decât deficitul bugetar pe metoda numerar sau cash, cum zice guvernul, nu publică niciodată deficitul bugetar după sistemul european de contabilitate.

N-am vorbit cu nimeni, discuțiile au fost publice. În momentul în care au apărut acele date de la Eurostat, care confirmau ceea ce multă lume bănuia, că sunt multe plăți întârziate în sistem, și atunci au apărut discuțiile care au fost publice, nu au fost discuții în spatele ușilor închise”.

Petrișor Peiu anunță că vor urma și alte demersuri, dar nu împreună cu PSD.

„Eu cred că dacă aveți puțină răbdare, veți vedea că mai sunt și alte demersuri. Puțină răbdare până săptămâna viitoare. Nu cu PSD împreună. Noi nu avem nicio colaborare cu PSD-ul, iar eu personal nu am nicio așteptare de la miniștrii PSD să schimbe ceva în modalitatea de lucru a Guvernului care a fost. Deci cred că vor menține fix aceleași tipuri de politici”, spune Peiu.

Petrișor Peiu exclude o coaliție cu PSD.

„Sub nicio formă! Colaborări punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție cu PSD”, a subliniat Petrișor Peiu.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
4
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Digi Sport
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mihai fifor
Fifor despre reforma administrativă: Nu putem decide viitorul unei localităţi exclusiv în funcţie de un prag de populaţie
George Simion.
George Simion, după prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu: „Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!”
PSD logo sigla Bucharest,,Romania,-,October,8,,2020:,A,Politician,Is,Holding
PSD acuză USR de „dublu standard”: „Faraonii” integrităţii au uitat rapid de propriile declaraţii
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz promite luni o discuție „cu cifrele pe masă”. „PSD se preface că ar căuta gaura în buget. Dar ce caută de fapt e o scuză”
petrisor peiu face declaratii
AUR va depune moțiune de cenzură, cu sau fără asumarea răspunderii. Peiu, atac la Kelemen Hunor: „Nu știu dacă e o boală tratabilă”
Recomandările redacţiei
Two trains collide at Urda station (Toledo)
MAE: Un român a fost rănit în tragedia feroviară din Spania. Bilanțul...
trump netanyahu
„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături...
telegondola
Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania și a ajutat...
Ultimele știri
Trump se distanțează din nou de Epstein, după un raport al democraților care îl acuză de implicare în abuzuri: „Am fost exonerat”
Cine ar putea conduce Serbia după înfrângerea lui Aleksandar Vucic. Un cardiolog și o legendă a baschetului, pe lista studenților
Digi24, cea mai citată sursă media din România în luna septembrie 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii scapă de o perioadă stresantă la final de octombrie 2026. Își recapătă echilibrul după ce problemele...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
Inundațiile devastatoare și tragedia feroviară l-au prins pe Ioan Andone în Spania: „Ei vorbesc despre o...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”...
Adevărul
Scenariul negru prin care Putin vrea să alunge NATO din România. Generalul Bălăceanu explică planul real al...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele...
Pro FM
Dakota Johnson și MGK, tot mai apropiați. Actrița și fostul iubit al lui Megan Fox au o chimie puternică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cine este actorul favorit să devină noul James Bond. Are 36 de ani și l-ar putea înlocui pe Daniel Craig după...
Adevarul
De ce Bulgaria nu a doborât dronele care au atacat ieri nava aflată în Marea Neagră, deși fusese avertizată...
Newsweek
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...