Liderilor senatorilor AUR Petrișor Peiu exclude o colaborare de tip coaliție cu PSD. „Colaborări punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție cu PSD”, a declarat Petrișor Peiu pentru Digi24.

Întrebat cum a reușit AUR să convingă PSD să-și cheme propriul premier în Parlament, Peiu a răspuns: „Nu știu cum au convins colegii mei de la Camera Deputaților pe cei de la PSD să voteze acest lucru. Noi la Senat urmează să facem un alt demers mai aplicat, așa, spre Ministerul de Finanțe. Ideea este că noi cunoaștem foarte bine situația la 6 luni, nu o cunoaștem pe cea la 9 luni. Pentru că toată această discuție vine din faptul că Guvernul, și nu este doar acest guvern, sunt cred că vreo 15 ani de când avem situația asta, nu publică decât deficitul bugetar pe metoda numerar sau cash, cum zice guvernul, nu publică niciodată deficitul bugetar după sistemul european de contabilitate.

N-am vorbit cu nimeni, discuțiile au fost publice. În momentul în care au apărut acele date de la Eurostat, care confirmau ceea ce multă lume bănuia, că sunt multe plăți întârziate în sistem, și atunci au apărut discuțiile care au fost publice, nu au fost discuții în spatele ușilor închise”.

Petrișor Peiu anunță că vor urma și alte demersuri, dar nu împreună cu PSD.

„Eu cred că dacă aveți puțină răbdare, veți vedea că mai sunt și alte demersuri. Puțină răbdare până săptămâna viitoare. Nu cu PSD împreună. Noi nu avem nicio colaborare cu PSD-ul, iar eu personal nu am nicio așteptare de la miniștrii PSD să schimbe ceva în modalitatea de lucru a Guvernului care a fost. Deci cred că vor menține fix aceleași tipuri de politici”, spune Peiu.

Petrișor Peiu exclude o coaliție cu PSD.

„Sub nicio formă! Colaborări punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție cu PSD”, a subliniat Petrișor Peiu.

Editor : A.P.