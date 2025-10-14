Live TV

Video Sudalma edililor pentru Ilie Bolojan, potrivit Olguței Vasilescu: „Vedea-l-aș primar!”

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că primarii au o „sudalmă” pe care o folosesc între ei, la adresa premierului Ilie Bolojan: „Vedea-l-aș primar!”. Vicepreședinta PSD a spus că o atitudine asemănătoare există și față de USR, care susține măsurile cu care premierul merge în ședințele Coaliției. Vasilescu a subliniat că președintele PNL va rămâne premier doar dacă va accepta și propunerile PSD.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar că a avut „foarte multe scăpări” ca premier în ceea ce priveşte ordonanţele care se referă la administraţia publică locală.

„Am încredere în primarul Bolojan, da. Noi avem o sudalmă între noi, primarii, când vorbim despre Ilie Bolojan: vedea-l-aș primar! Cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan, vedea-l-am primar acum, în poziția noastră, ca și primari cu ordonanțe de urgență de tipul acesta, cred că la fel. Cred că la fel cu USR, ca și cu Ilie Bolojan. De regulă, susțin aceleași lucruri în ședințele de coaliție”, a declarat Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Întrebată ce șanse îi dă lui Ilie Bolojan de acontinua ca premier, Vasilescu a spus că viitorul acestuia în funcție depinde oricum de PSD.

„Dacă va accepta și propunerile noastre, va rămâne premier. Dacă nu, probabil că partidul se va retrage în opoziție. Acum depinde ce își doresc. Sigur, o variantă de guvernare fără PSD nu se poate nici de-o parte, nici de alta”, a explicat Olguța Vasilescu.

Primarul din Craiova a criticat ordonanțele de urgență ale Guvernului care țin de administrația publicaă locală.

„Ca şi prim-ministru (Ilie bolojan, n.r.) a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. Am avut încredere în el ca şi primar, în mod normal n-ar fi trebuit să facă astfel de confuzii. N-ar fi trebuit sa vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanţa 38, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări şi amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, a explicat Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

Ea a criticat şi OUG 52, reclamată de mai mulţi primari, care interzice achiziţii esenţiale pentru derularea activităţii.

Citește și:

Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în...
ore de lucru, zi de munca, working hours
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Lupte în Donețk
Unitățile de asalt ale Ucrainei au avansat 1,6 km în Donețk. Brigada...
Ultimele știri
Tragedie în Venezuela: 14 mineri morți, după ce galeria în care lucrau a fost inundată de puhoaie
„Cele mai crude forme de tortură”: mărturiile palestinienilor eliberați din închisorile israeliene
Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu nu crede în sondaje. Ce scor atribuie partidului și cum explică voturile date de electoratul PSD lui George Simion
lia olguta vasilescu vorbeste in conferinta de presa in fata unui panou PSD
Olguța Vasilescu, convinsă de ruperea Coaliției din cauza alegerilor de la București: condiția necesară și comparația cu balada Miorița
firma psd de la intrarea in sediu
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o amânare în alta. Ce a decis Coaliția în ședința de marți
ilie bolojan milton dick
Australia, interesată de securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța. Discuții la Guvern cu premierul Ilie Bolojan
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a...
Adevărul
Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina
Playtech
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”...
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor...
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"