Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că primarii au o „sudalmă” pe care o folosesc între ei, la adresa premierului Ilie Bolojan: „Vedea-l-aș primar!”. Vicepreședinta PSD a spus că o atitudine asemănătoare există și față de USR, care susține măsurile cu care premierul merge în ședințele Coaliției. Vasilescu a subliniat că președintele PNL va rămâne premier doar dacă va accepta și propunerile PSD.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar că a avut „foarte multe scăpări” ca premier în ceea ce priveşte ordonanţele care se referă la administraţia publică locală.

„Am încredere în primarul Bolojan, da. Noi avem o sudalmă între noi, primarii, când vorbim despre Ilie Bolojan: vedea-l-aș primar! Cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan, vedea-l-am primar acum, în poziția noastră, ca și primari cu ordonanțe de urgență de tipul acesta, cred că la fel. Cred că la fel cu USR, ca și cu Ilie Bolojan. De regulă, susțin aceleași lucruri în ședințele de coaliție”, a declarat Olguța Vasilescu la Antena 3 CNN.

Întrebată ce șanse îi dă lui Ilie Bolojan de acontinua ca premier, Vasilescu a spus că viitorul acestuia în funcție depinde oricum de PSD.

„Dacă va accepta și propunerile noastre, va rămâne premier. Dacă nu, probabil că partidul se va retrage în opoziție. Acum depinde ce își doresc. Sigur, o variantă de guvernare fără PSD nu se poate nici de-o parte, nici de alta”, a explicat Olguța Vasilescu.

Primarul din Craiova a criticat ordonanțele de urgență ale Guvernului care țin de administrația publicaă locală.

„Ca şi prim-ministru (Ilie bolojan, n.r.) a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele de urgenţă care privesc administraţia publică locală. Am avut încredere în el ca şi primar, în mod normal n-ar fi trebuit să facă astfel de confuzii. N-ar fi trebuit sa vedem într-o ordonanţă de urgenţă o amendă aplicată primarului, de exemplu, ca şi conducător de instituţie în valoare de 100.000 de lei, cum a apărut în Ordonanţa 38, pentru nişte termene pe care noi nu o să fim în stare să le respectăm, aşa cum ni le dă ordonanţa respectivă. E vorba de retrocedări şi amenda pe care ar trebui să o plătească conducătorul instituţiei ar fi de 100.000 de lei. Vreau să vă spun că un primar de comună nu câştigă aceşti bani într-un mandat”, a explicat Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

Ea a criticat şi OUG 52, reclamată de mai mulţi primari, care interzice achiziţii esenţiale pentru derularea activităţii.

