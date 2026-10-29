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Sume uriașe necheltuite la Ministerul Economiei, potrivit lui Daniel Zamfir: execuție bugetară sub 25% la investiții și turism

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA DE PRESA - DANIEL ZAMFIR - 2 APR 2025
Daniel Zamfir Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susţine că a găsit sume uriaşe necheltuite în bugetul instituţiei pe care a preluat-o, deşi banii erau alocaţi pentru investiţii, digitalizare, sprijinirea firmelor şi promovarea turismului.

„O să vă îngroziţi, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului şi Digitalizării să aibă o execuţie bugetară de doar 23%”, a declarat Daniel Zamfir, miercuri seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Ministrul susţine că fondurile deja alocate nu au fost folosite.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele Consilii de Administraţie, unde remuneraţiile erau cele care erau şi unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a afirmat acesta.

În cazul „Start-Up Nation”, program finanţat din fonduri europene nerambursabile, execuţia bugetară indicată de Zamfir ar fi de doar 2,12%.

Situaţia ar fi asemănătoare şi în cazul programului „Femeia Antreprenor”, unde, potrivit ministrului PSD, au fost cheltuite doar 3,92% din fondurile alocate.

Zamfir afirmă că fostul ministru USR Irineu Darău ar fi trebuit să aibă execuţie mai mare cel puţin la IT.

„Păi, dom'ne, am înţeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom'ne, execuţie bugetară doar de 28% din PNRR?”, a mai declarat Zamfir.

De asemenea, ministrul susţine că, din cele 230 de milioane de lei alocate Programului naţional de marketing şi promovare turistică, execuţia bugetară a fost de numai 16%.

„Dom'ne, nici asta nu ne place. Dom'ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a spus ministrul.

Social-democratul Daniel Zamfir a preluat portofoliul Ministerului Economiei de la Irineu Darău (USR).

Editor : B.E.

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