Summit B9 și al Țărilor Nordice, la București: Mark Rutte, invitat. Donald Trump nu va participa

nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Karol Nawrocki vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, a anunțat vineri Administrația Prezidențială.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.

La summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei.

Președintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulțumește României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la București. Potrivit unor surse, aceeași invitație i-a fost făcută și secretarului de stat american Marco Rubio.

Trump a mulțumit României pentru invitația la B9, însă nu va putea participa personal. Cine ar putea veni la București din partea SUA

