Live TV

Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă viziunea României pentru securitate și dezvoltare regională

Data publicării:
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi, relatează Agerpres.

Şeful statului va vizita baza militară "Lapland Air Wing", apoi se va deplasa către Arktikum Centre unde va participa la sesiunea de lucru "Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic", la dejunul de lucru "The EU's Role and Actions in the Arctic" şi va vizita expoziţia "Arctic Opposites". Programul de luni al preşedintelui se va încheia prin susţinerea unei conferinţe comune de presă cu liderii participanţi la Summit, la Lappia Hall.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, reuniunea este organizată la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambiţios al UE în securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii arctice.

În cadrul dezbaterilor, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

El va exprima interesul şi disponibilitatea ţării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE şi NATO prin asumarea de responsabilităţi în regiunea noastră, dar şi în cea extinsă, precum şi prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecţia infrastructurii critice, consolidarea capacităţilor de apărare şi securitatea energetică.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan, după cina de lucru oferită de premierul finlandez: „Securitatea Europei este o preocupare comună”
nicusor dan
Nicușor Dan s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz: „Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO”
Nicușor Dan.
Nicuşor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor: Oamenii trebuie să ştie cum să acţioneze în situaţii de criză, pregătirea să înceapă în școli
nicusor dan diplomati 2
Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda
nicusor dan inquam
Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Recomandările redacţiei
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump respinge avertismentele privind pericolele IA şi acuză...
Donald Tusk
Polonia, în stare de alertă sporită. Prim-ministrul polonez...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
25 de ani de la 11 septembrie. De ce America încă duce războiul...
inteligenta artificiala ai ia
IA devine tot mai greu de controlat. Agenții care au învățat să...
Ultimele știri
Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj
Coreea de Nord a efectuat un „exerciţiu de atac cu putere de foc”. Ce tipuri de arme au fost folosite
Declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Denis Drăguș, sub 5 goluri la FCSB în primul sezon! Profeția surprinzătoare a lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Tavi Popescu i-a scos peri albi lui Giovanni Becali: „ Are IQ 0, e crescut în junglă!”. Episodul cu șeful...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT după 22 de ani la același post TV, n-a stat pe gânduri: decizie radicală și anunț categoric! ”Nu mă...
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță