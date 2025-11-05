Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e de fapt o plăcere pe care și-a făcut-o acum, că la 70 de ani nu îl va mai interesa. Transparența nu e punctul său forte. Apar neconcordanțe și în ceea ce privește veniturile. Adunați, banii din conturi dau mai mult decât a declarat oficial deputatul Răzvan Ciortea.

Deputatul Răzvan Ciortea: Asta e dorința mea, știți, că mai avem câte un vis în viața asta. Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează.

Plăcerea deputatului PSD Răzvan Ciortea este să conducă un bolid a cărui valoare de piață este de peste 100 de mii de euro. Problema este că mașina nu figurează în declarația de avere, după cum dezvăluie o anchetă Snoop.ro. Jurnaliștii l-au filmat pe Răzvan Ciortea la Palatul Parlamentului, în timp ce urca la volanului SUV-ului. Întrebat despre această situație, parlamentarulul a declarat că mașina nu apare în document pentru că a fost luată printr-un contract de la firma unui prieten și că urmează să o achite în trei ani. A precizat că bolidul este second hand, din 2024, și, la final, îl va costa 110 mii de euro.

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Nu e închiriată. Am un contract, vreau să o cumpăr, pentru că nu-mi permit să dau atâția bani.

-În ce legătură sunteți cu această firmă?

-E un prieten de-al meu, nu am nicio altă legătură.

Ulterior, parlamentarul a precizat că patronul firmei respective nu dorește să facă public contractul. Potrivit anchetei Snoop, compania nu se ocupă de automobile, ci comercializează produse farmaceutice.

-Plătiți 30 și ceva de mii de euro, anual.

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Da, undeva la 32.000.

Într-o reacție pentru Digi24, Răzvan Ciortea a refuzat să dea mai multe detalii despre situația bolidului pe care îl conduce.



-Ne vindeți și nouă secretul?

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Nu am achiziționat-o, am un contract. Am un contract și o voi achiziționa.

Discrepanțe sunt și în ceea ce privește veniturile realizate împreună cu soția și banii din conturile deputatului Răzvan Ciortea. Ancheta Snoop arată că veniturile din ultimii patru ani sunt mai mici decât banii din conturi: 650 de mii de lei, față de 700 de mii de lei. Răspunsul deputatului pentru jurnaliști a fost că în conturi au ajuns și donații făcute de părinții săi.

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Eu vă spun că există niște donații la notar, din partea părinților. Dacă vă mai spun încă o dată, încep să-mi pierd răbdarea!

Răzvan Ciortea este deputat PSD de Cluj și se află la al doilea mandat de parlamentar. A luat cuvântul o singură dată în plen, la jurământ.

