Live TV

Video „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”. Cum explică un deputat PSD lipsa bolidului de peste 100.000 de euro din declarația de avere

Data publicării:
deputat
Răzvan Ciortea, deputat PSD. Foto: Snoop.ro

Sărac în declarația de avere, avut pe șosele. E povestea unui deputat PSD cu bolid de lux. Conduce un SUV de peste 100 de mii de euro, care nu apare în declarația de avere. E pe firma unui prieten, potrivit unei investigatii Snoop.ro, doar că tot deputatul se dă de gol și spune că bolidul e de fapt o plăcere pe care și-a făcut-o acum, că la 70 de ani nu îl va mai interesa. Transparența nu e punctul său forte. Apar neconcordanțe și în ceea ce privește veniturile. Adunați, banii din conturi dau mai mult decât a declarat oficial deputatul Răzvan Ciortea.

Deputatul Răzvan Ciortea: Asta e dorința mea, știți, că mai avem câte un vis în viața asta. Eu sunt de principiu să ne facem plăcerile, că la 70 de ani nu cred că mai contează.

Plăcerea deputatului PSD Răzvan Ciortea este să conducă un bolid a cărui valoare de piață este de peste 100 de mii de euro. Problema este că mașina nu figurează în declarația de avere, după cum dezvăluie o anchetă Snoop.ro. Jurnaliștii l-au filmat pe Răzvan Ciortea la Palatul Parlamentului, în timp ce urca la volanului SUV-ului. Întrebat despre această situație, parlamentarulul a declarat că mașina nu apare în document pentru că a fost luată printr-un contract de la firma unui prieten și că urmează să o achite în trei ani. A precizat că bolidul este second hand, din 2024, și, la final, îl va costa 110 mii de euro.

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Nu e închiriată. Am un contract, vreau să o cumpăr, pentru că nu-mi permit să dau atâția bani.
-În ce legătură sunteți cu această firmă?
-E un prieten de-al meu, nu am nicio altă legătură.

Ulterior, parlamentarul a precizat că patronul firmei respective nu dorește să facă public contractul. Potrivit anchetei Snoop, compania nu se ocupă de automobile, ci comercializează produse farmaceutice.

-Plătiți 30 și ceva de mii de euro, anual.
Răzvan Ciortea, deputat PSD: Da, undeva la 32.000.

Într-o reacție pentru Digi24, Răzvan Ciortea a refuzat să dea mai multe detalii despre situația bolidului pe care îl conduce.

-Ne vindeți și nouă secretul?
Răzvan Ciortea, deputat PSD: Nu am achiziționat-o, am un contract. Am un contract și o voi achiziționa.

Discrepanțe sunt și în ceea ce privește veniturile realizate împreună cu soția și banii din conturile deputatului Răzvan Ciortea. Ancheta Snoop arată că veniturile din ultimii patru ani sunt mai mici decât banii din conturi: 650 de mii de lei, față de 700 de mii de lei. Răspunsul deputatului pentru jurnaliști a fost că în conturi au ajuns și donații făcute de părinții săi.

Răzvan Ciortea, deputat PSD: Eu vă spun că există niște donații la notar, din partea părinților. Dacă vă mai spun încă o dată, încep să-mi pierd răbdarea!

Răzvan Ciortea este deputat PSD de Cluj și se află la al doilea mandat de parlamentar. A luat cuvântul o singură dată în plen, la jurământ.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
alexandru nazare la guvern
3
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
primar in calduri
5
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
Nicușor Dan, președintele României și Mark Rutte, secretarul general NATO, susțin declarații comune de presă după întâlnirea avută la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac...
The 14th Wing deploys its Eurofighters to the Romanian air base.
Mark Rutte, despre retragerea de trupe SUA din România: „Nu este ceva...
Ministra de Externe, Oana Țoiu.
Oana Țoiu, după redimensionarea trupelor americane: Miza României...
Ultimele știri
Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind naționalizarea activelor Lukoil
Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori
Ministrul Educației vrea ca bursele studenților să fie „completate” din fonduri europene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID71311_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Liviu Dragnea îl acuză pe Sorin Grindeanu că minte legat de invitarea sa la Congresul PSD: „Există riscul să vorbesc membrilor”
BUCURESTI - GALA SENIORI DE COLECTIE - 6 IUN 2024
Adrian Năstase, despre participarea la Congresul PSD: „O decizie de conștiință”. Ce spune fostul premier despre reformarea partidului
Screenshot 2025-11-05 at 11.34.55
Inflație de candidați la Primăria Capitalei: strategie de fragmentare a voturilor sau lipsă de interes real din partea partidelor?
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile speciale. Grindeanu: Nu s-a luat nicio decizie azi
catalin drula foto usr
Drulă, replică pentru PSD și AUR, care au cerut suspendarea lui Nicușor Dan: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo”
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”