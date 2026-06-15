Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan pentru postul de prim-ministru, susține că va merge până la capăt, la votul din Parlament, chiar dacă nu va avea undă verde din partea liberalilor.

Întrebat, într-un interviu la Digi24, ce va face în cazul în care PNL va decide, după ședința de astăzi, că nu îl va susține la Palatul Victoria, Adrian Veștea a evitat să ofere un răspuns concret, însă a precizat: „Cred că ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi”.

Ulterior, acesta a precizat că va merge mai departe cu nominalizarea, indiferent de decizia PNL.

„Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine când am luat decizia asta. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, poate a fost și una dintre probleme. E o decizie pe care am asunat-o. E datoria și obligația mea de a merge până la capăt cu învestirea acestui Guvern.

România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii. Economia României ar avea de suferit și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne asumăm guvernarea.

Am capacitatea și pregătirea necesare pentru a trece peste perioadă peste toate aceste obstacole”, a transmis Veștea.

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Editor : A.G.