Live TV

Exclusiv „Sunt o persoană curajoasă.” Adrian Veștea spune ce va face dacă nu primește susținerea PNL pentru postul de premier

Data actualizării: Data publicării:
adrian vestea la cotroceni
Adrian Veștea a fost propus de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Foto: presidency.ro

Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan pentru postul de prim-ministru, susține că va merge până la capăt, la votul din Parlament, chiar dacă nu va avea undă verde din partea liberalilor. 

Întrebat, într-un interviu la Digi24, ce va face în cazul în care PNL va decide, după ședința de astăzi, că nu îl va susține la Palatul Victoria, Adrian Veștea a evitat să ofere un răspuns concret, însă a precizat: „Cred că ar trebui să o vadă ca o măsură de responsabilitate. Sunt un liberal vechi”.

Ulterior, acesta a precizat că va merge mai departe cu nominalizarea, indiferent de decizia PNL. 

„Sunt o persoană curajoasă, asumată. Am cântărit foarte bine când am luat decizia asta. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, poate a fost și una dintre probleme. E o decizie pe care am asunat-o. E datoria și obligația mea de a merge până la capăt cu învestirea acestui Guvern. 

România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii. Economia României ar avea de suferit și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne asumăm guvernarea.

Am capacitatea și pregătirea necesare pentru a trece peste perioadă peste toate aceste obstacole”, a transmis Veștea. 

Citește și: VIDEO Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după anunțul-surpriză de la Cotroceni. Liberalii, tot mai scindați

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
motor de avion lovit de fulger
3
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
4
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
5
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut! FIFA a deschis o anchetă
Digi Sport
S-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială pentru gestul făcut! FIFA a deschis o anchetă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N17 VESTEA INVITAT STUDIO POLITIC VO 150626_13405
Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier: „Nicușor Dan a zis să păstrăm discreția”
Vasile Dâncu
Vasile Dâncu crede că liberalii vor alege puterea, iar decizia rațională ar fi ca USR să participe la guvernare
vestea pnl
Mesajul lui Adrian Veștea pentru liberali, înainte de ședința conducerii PNL: „Mă bazez că vor acționa rațional”
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Zi crucială la PNL: Bolojan și Veștea, față în față după anunțul-surpriză de la Cotroceni. Liberalii, tot mai scindați
Președintele Nicușor Dan dă mâna cu premierul Ilie Bolojan.
Vicepreședinte PSD, atac la Ilie Bolojan: Încearcă să se poziționeze ca principalul adversar al lui Nicușor Dan la alegerile viitoare
Recomandările redacţiei
INSTANT_PNL_DECLARATII catalin predoiu _00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cătălin Predoiu cere PNL să refacă Coaliția, cu termen limită iunie...
pupitru psd
Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații trebuie să ia o...
Nave ale flotei rusești de la Marea Neagră
Putin a anulat cea mai mare paradă navală din țară. Când ar fi...
intrarea in sala CCR
PNL ia în calcul să atace la CCR desemnarea lui Adrian Veștea drept...
Ultimele știri
Vinurile franceze, luate în vizor de Trump: președintele SUA amenință cu taxe vamale de 100%. Ce condiție îi pune lui Macron
BNR: Datoria externă a României a crescut cu peste un miliard de euro în primele patru luni din 2026
Pisicile Romei, în centrul unui nou tur de alergare lansat pentru turiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât a costat rochia purtată de Simona Halep la petrecerea organizată după meciul de retragere. Fanii au...
Cancan
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Fanatik.ro
Orașul din România numit ”Happening City” de către Nadia Comăneci: ”Lumea investește enorm de mult în sport...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, întâlnire cu președintele lui Gaziantep! Ce se întâmplă cu antrenorul român, după ce a amenințat...
Adevărul
Avertisment de la Oxford: Manevrele lui Nicușor Dan, comparate cu tacticile lui Carol al II-lea
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Numit "trădător" și "impostor" pentru ce a făcut la Cupa Mondială, Justin Trudeau a venit cu răspunsul
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Noul SF al lui Spielberg despre extratereștri domină în cinematografe. Fanii, cuceriți rapid de „Disclosure...
Adevarul
Produsul din aproape orice casă pe care oncologii recomandă să-l eviți: e asociat cu riscul de cancer
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă obține în instanță creșterea pensiei. Ajunge la 5.100 lei cu o cerere
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani