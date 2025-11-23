Live TV

„Sunt revoltat”. Dragoș Pîslaru, noi precizări în scandalul numirii Alinei Gîrbea la Ministerul Investițiilor Europene

dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor Europene. Foto: Facebook
„Resping orice fel de de insinuări” Reacții la numirea Alinei Gîrbea

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a revenit duminică în scandalul numirii Alinei Gîrbea în poziția de secretar de stat în minister, după ce presa a scris că a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Pîslaru arată că Alina Gîrbea are „un CV ireproșabil” și își menține susținerea pentru numirea ei, reiterând că nu este treaba lui să facă „dosar sau analiză privind viața personală a colegilor din minister”.

Dragoș Pîslaru arată într-un mesaj pe Facebook că, în procedura de numire a secretarilor de stat, „într-un guvern de coaliție, partidele își distribuie funcțiile care sunt ocupate prin numiri politice”.

El spune că, în urma negocierilor din coaliția de guvernare, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost retras un secretar de stat de la PSD și înlocuit cu un secretar de stat de la USR.

„Am fost informat că decizia USR este să o nominalizeze pe Alina Gîrbea pe această poziție și recunosc că m-am bucurat.

O cunosc pe Alina de câțiva ani buni și știu că are studii de top la Bruxelles și Paris. Are o experiență profesională de 15 ani în domeniul afacerilor europene, în poziții relevante în cadrul Parlamentului European și Comisiei Europene. Vorbește fluent engleză și franceză. Are un CV ireproșabil și am convingerea că venirea ei la minister este un beneficiu pentru echipă și va reprezenta un beneficiu pentru România”, a continuat ministrul Investițiilor Europene.

„Resping orice fel de de insinuări”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În continuare, Pîslaru își menține poziția că nu este sarcina lui să verifice legăturile de rudenie ale angajaților din minister.

„La conferința de presă de joi privind transparentizarea în premieră a proiectelor PNRR, am fost surprins să văd deturnarea întrebărilor către o potențială legătură de rudenie a doamnei Gîrbea cu un lider politic din USR.

Am răspuns atunci și reiterez acum: nu este treaba mea ca ministru să fac dosar sau analiză privind viața personală a colegilor din minister. Văzând scandalul ulterior, recunosc că sunt revoltat atât de suspiciunea că numirea sa se bazează pe altceva decât pe calitatea sa profesională, cât și mai ales de teoria conspirației cu legătura cu alegerile pe București. Resping direct orice fel de astfel de insinuări.”

Ministrul mai spune că o susține în continuare pe Alina Gîrbea.

„Alina Gîrbea are susținerea mea, așa cum o au și ceilalți secretari de stat din MIPE, pentru că indiferent de cine ocupă aceste poziții, obiectivul nostru rămâne același: să accelerăm investițiile europene și să ne asigurăm că România folosește la maximum fiecare euro din banii europeni”, afirmă Dragoș Pîslaru.

Reacții la numirea Alinei Gîrbea

Reacția lui este aceeași pe care a avut-o în urmă cu câteva zile, când a fost întrebat pe același subiect.

Nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală. Vă asigur că instituţional doamna Gîrbea întruneşte toate condiţiile, având în vedere CV-ul dumneaei şi capacitatea sa profesională, de a reprezenta cu brio portofoliul de demnitar, de secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a spus Pîslaru la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern de joi.

Numirea Alinei Gîrbea ca secretar de stat la MIPE a stârnit mai multe reacții oficiale, după ce în presă a apărut informația că a avut o legătură de rudenie cu Cătălin Drulă, deputat USR și candidat al partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă.

„M-am săturat de reflexul misogin din politică! În fața unei femei competente, răspunsul e mereu același: «sigur în spate e un bărbat». Faptul că o femeie performează fără sprijinul vreunui bărbat îi calcă pe nervi.

Și premierul Ilie Bolojan a apărat angajarea Alinei Gîrbea la MIPE, spunând că a avut un parcurs profesional bun.

„Doamna Gîrbea este propunerea de secretar de stat făcută de USR. Din punct de vedere al reglementărilor legale, a fost verificată, nu a avut niciun fel de probleme, are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie”, a spus premierul vineri, într-o conferinţă de presă.

