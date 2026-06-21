„Sunt un fel de fiu rătăcitor”. Pîslaru, mesaj după întoarcerea în PNL: „Onorat să revin, să pun umărul la această construcție”

Dragoș Pîslaru, propus pentru funcția de vicepreședinte al PNL, a susținut, duminică, un discurs la Congresul Extraordinar al partidulu în care a amintit de perioada în care s-a înscris pentru prima dată în Partidul Național Liberal. Acesta a declarat că este onorat să revină și să pună umărul la noua construcție.

„Moţiunea pe care o avem, cu titlul legat de rădăcini, pentru mine are o semnificaţie aparte, sunt un fel de fiu rătăcitor, în sensul că în 1998, la 22 de ani, alegeam să fiu membru al PNL în filiala Sector 2 şi mă bucur că am revenit, după ce în 2004 mă retrăsesem complet din zona politică”, a anunţat Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene a evocat și perioada de început a carierei sale, amintind de rolul avut în cadrul unei școli politice liberale coordonate de Valeriu Stoica.

„Dumnealui, în acea vreme, conturase cu sprijinul Institutului de Studii Liberale o școală politică liberală în care selectase 10 tineri, unul dintre ei eram și eu, care am avut acea mare șansă să putem avea o pregătire inclusiv în Parlament pentru a avea un rol important în modul în care România se va pregăti legat de aderarea la Uniunea Europeană și toate lucrurile care au urmat”, a amintit Pîslaru.

El dorit să aducă „un omagiu pentru întreaga construcţie a PNL”.

„Sper să pot contribui pentru ca liberalismul și modernizarea țării, care este de fapt ADN-ul Partidului Național Liberal, să ducă de fapt acolo unde ne dorim România: o Românie care reformează, o Românie care modernizează, o Românie care aduce creșterea nivelului de trai la noi în țară”, a încheiat Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu s-au înscris, sâmbătă, în PNL. Amândoi au fost propuși de Ilie Bolojan pentru funcțiile de vicepreședinte ale partidului.

Editor : A.P.