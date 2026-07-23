Comuna Grindu din Județul Ialomița a ajuns în vizorul atenției publice pentru o situația care, la prima vedere, pare demnă de operele lui Caragiale. Primarul Marian Trâmbițașu s-a dat în judecată pentru a-și mări salariul. În exclusivitate pentru digi24.ro, edilul a explicat motivele din spatele demersului, dar și o achiziție recentă prin care comunitatea pe care o păstorește s-a ales cu patru scaune cu masaj, de peste 800 de lei bucata.

Dosarul privind mărirea salariului a fost înregistrat la Tribunalul Ialomița, unde Marian Trâmbițașu, în calitate de persoană fizică, îl acționează în judecată pe „Primarul Comunei Grindu”, funcție pe care tot el o ocupă, cerând actualizarea indemnizației în conformitate cu modificările legislative privind salariul minim pe economie, transmite presa locală.

În cererea depusă la instanță, primarul arată că indemnizația sa a fost majorată prin dispoziții semnate chiar de el, de la 8.320 de lei în 2020 la 9.660 de lei în 2024, beneficiind inclusiv de o majorare de 45% pentru implementarea unor proiecte. Cu toate acestea, el susține că venitul nu a mai fost actualizat potrivit modificărilor legislative intrate în vigoare după obținerea noului mandat.

Marian Trâmbițașu solicită astfel instanței acordarea diferențelor salariale pe care consideră că le-a pierdut și recalcularea indemnizației raportat la salariul minim brut pe țară.

Explicațiile primarului

Contactat de către digi24.ro, primarul a avut disponibilitatea de a veni cu explicații despre procesul în care este parte, dar și despre achiziția scaunelor de masaj de săptămâna trecută.

Redăm mai jos dialogul cu edilul, în formă brută, pentru a reflecta fidel explicațiile lui Marian Trâmbițașu:

Întrebat despre situația procesului buclucaș, primarul a răspuns:

„În această situaţie nu sunt numai eu în acest proces, sunt toţi funcţionarii din primărie care vor să îşi actualizeze salariul la salariul minim pe economie în momentul ăsta.

În momentul de faţă salariile din primărie sunt la salariu net din 2019, adică 2.050.

Şi dumneavoastră ne spuneţi că aveţi 2.050 de lei salariu acum?

Nu, nu, nu. Salariile funcţionarilor din primărie, da, nu s-a actualizat cu salariul minim pe economie la momentul ăsta, adică de 4.050 de lei.

Ok, dar nu este şi cazul dumneavoastră?

Funcţionarii şi-au cerut drepturile în instanţă. Au zis: «domnule primar, noi, dacă dumneavoastră nu puteţi să ne aduceţi salariile, să le actualizăm cu salariul minim pe economie în momentul de faţă cu 4050 de lei, noi poate obținem ceva, ceva în instanţă.» Am zis: eu nu pot să fac treaba asta. Dacă instanţa vă dă dreptate, e bine, dacă nu vă dă dreptate, n-are bine.

Deci, înţelegem că este un proces colectiv, de fapt?

Corect, da.

Dacă nu mă înșală memoria, pe portalul instanţelor găsim un proces separat în care pârâtul este primăria comunei pe care o conduceţi dumneavoastră, Grindu, şi reclamantul este Trâmbiţaşu Marian, adică dumneavoastră.

„Domnule primar, noi ne cerem drepturile în instanţă”

Păi, ei au acţionat, e un proces colectiv în care îşi cer drepturile. Fiecare funcţionar depinde de salariul primarului. Dacă primarul nu-şi actualizează salariul, salariul minim pe economie, adică coeficientul de patru, de cinci cât îl are primarul, se înmulţeşte cu salariul minim pe economie. Momentan acum salariul meu este actualizat la salariul din 2019, de 2.050.



Şi funcţionarii sunt, ei depind de salariul primarului, adică dacă salariul primarului se indexează conform salariului minim pe economie, se indexează şi salariile funcţionarilor, inspectorilor pe fiecare compartiment.

Văd că dumneavoastră aţi avut o dispoziţie dată pe 2.05.2023 în care s-a decis modificarea cuantumului brut al indemnizaţiei lunare a dumneavoastră la 9.200 RON. Deci, nu există un raport între indemnizaţia dumneavoastră brută şi salariul funcţionarilor din primărie?



Nu, noi în funcţie de, adică în funcţie de proiectele care le-am avut pe fonduri europene, în funcţie de evaluarea proiectului, la nivelul primăriei se făcea o comisie de implementare a proiectului care monitoriza acel proiect.

Iertaţi-mă, nu vreau să fiu nepoliticos, domnule primar, dar cred că sunt două chestiuni separate. Înţeleg că dumneavoastră aţi avut mărirea indemnizaţiei cu 45% în urma proiectelor derulate. Sunt două chestiuni distincte.

Nu, în funcţie de procent, în funcţie de procent, evaluarea proiectului.

Deci, dumneavoastră aveţi o majorare cu 45% pentru proiecte, eu vă întrebam despre modificarea cuantumului brut al indemnizaţiei dumneavoastră din 2023, luna a 5-a, ziua de 2.

Nu-mi aduc aminte la transport, şi cât a fost majorat, nu îmi dau seama, acum nu pot să-mi dau seama.

S-a majorat de la 8.320 la 9.200.

Cred că a fost un proiect, un proiect pe fonduri europene.

Nu, nu. Iarăşi este vorba despre modificarea cuantumului brut al indemnizaţiei.

Pentru proiecte s-a aplicat o majorare a indemnizaţiilor cu alte 45% din salariu, din totalul brut?

Nu, nu, nu, nu este. Noi nu ne-am majorat salariile că n-am avut cum, nu ne-am majorat salariile. Doar dacă a fost în funcţie de procent de proiect.

Dacă instanţa vă dă câştig de cauză, care ar fi cuantumul salariului dumneavoastră?

Care ar fi? Stai că n-am înţeles, care, vă rog frumos.

Cuantumul salariului dumneavoastră, ce salariu aţi avea dacă vă dă câştig de cauză instanţa?

Se aduce salariul acum la momentul de faţă salariu minim pe economie şi probabil urmează ceva compensaţii din urmă până în momentul de faţă. Restul nu ştiu, n-am, eu nu am vrut să fac, dar funcţionarii mi-au zis: „Domnule primar, noi n-avem ce face, noi ne cerem drepturile în instanţă, dacă legea, dacă ne dă dreptate, e bine, dacă nu ne dă dreptatea, iar bine."

Primăria a cumpărat patru scaune de aproape patru mii de lei

Primăria Grindu pare, comparativ cu primarul, că nu se află în stare de austeritate. Printre multele achiziții, una anume atrage atenția.

Chiar în ziua de 17 iulie, primăria păstorită de către Marian Trâmbițașu a decis că are nevoie de patru scaune cu masaj, în valoare totală de peste 3.000 de lei.

Odată apărută ideea, a fost și pusă în practică. Locuitorii comunei se pot bucura acum de cele patru scanue „cu functie de masaj, cu aspect elegant, confortabil si durabilital. Captuseala sa buna si husa din piele artificiala usor de intretinut, cu cusaturi decorative elegante, care asigura o experienta confortabila de sezut, chiar si atunci cand stati acolo mult timp”, după cum se arată pe platforma de achiziții.

„Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine”

Edilul a venit cu explicații și pentru achiziția fotoliilor cu pentru funcționari:

Am verificat din curiozitate achizițiile publice în cadrul primăriei pe care o conduceţi şi am găsit o achiziţie de pe 17 iulie. Aţi achiziţionat 4 scaune în valoare de 3480 RON. Era o investiţie necesară?

Păi, ăă scaunele care au fost, de când sunt eu de 6 ani de zile şi în urmă cu 4 ani de zile, sunt aceleaşi scaune, ce s-au fărâmat. Oamenii şi-au rupt, şi-au rupt pantaloni, şi-au agăţat fustele. Nu, adică, gândiţi-vă că acel funcţionar, acel funcţionar stă 8 ore pe scaun.

Şi cel puţin de 6 ani de zile, de 6 ani de zile nu n-am achiziţionat, uitaţi-vă, dacă tot m-aţi întrebat dumneavoastră, uitaţi-vă în spate, când s-au achiziţionat raturile mine scaune? În pe mandatul meu de 6 ani sau şi în urmă, nu ştiu, de obicei la un an de zile, la doi, la cinci ani. Dacă tot aţi aţi discuția asta.

Vă întrebam dacă consideraţi că este oportună achiziţia a 4 scaune în valoare independentă de 870 RON bucata, cu masaj inclus.

Nu, nu e, nu e vorba de masaj, nu am luat pentru masaj, am luat ca scaunul ăă am luat ca scaunul să fie rezistent. Dacă dacă mă înţelegeţi dumneavoastră.

Au fost probabil din discuţiile care le-am avut cu cei care au la vânzare scaune, am întrebat, domnule, zic cât, zic, domnule, ăsta vă dă garanţie 5 ani de zile, ăsta altul doi ani de zile. Şi dacă am luat un scaun de 400 RON aveam garanţie 3 ani de zile şi dacă am luat unul de 800 RON am garanţie 6 ani de zile.

Vă referiţi la intenţia de a comanda scaunele tot în ziua de 17 de la Proxy Distribution, dar care erau de 1236 RON, adică de 3 ori mai ieftine, practic? Aţi avut depusă o altă ofertă pe SEAP, ofertă refuzată de altfel.

Da, ăă am făcut achiziţia de o lună de zile şi nu mai puteam să stau, stăteam cu, au oprit, le-au legat cu sârmă, le-au băgat cu şuruburi oamenii de afară şi n-am putut să mai rezistăm. Domnule, dacă n-a venit într-o lună de zile, am făcut altă achiziţie.

„Dacă nu se confortabil, tot eu îi plătesc medicalul”

Deci îmi spuneţi că scaunele existente în primărie au fost legate cu sârmă pentru a putea sta pe ele?

Domnule, nu ştiu ce vreţi să-mi orbiţi dumneavoastră cu masaj inclus, adică vreţi să mi spuneţi tocmai așa?

Nu, noi am luat scaun să fie durabil, să fie rezistent.

Vă citeam din descriere de pe SEAP, scaun de birou cu funcţie de masaj, aspect elegant, confortabil şi durabil.

Deci, dacă vreţi să înţelegeţi dumneavoastră, eu vă spun clar, nu m-am interesat, eu n-am luat scaun şi nu m-am uitat dacă scaunul acesta are masaj, să fie clar. Adică am luat un scaun rezistent ca să am garanţie la el, nu să achiziționez peste doi trei ani de zile încă alt alt scaun. Aţi înţeles?

Funcţionarul stă 8 ore la calculator, dacă nu se confortabil, tot eu îi plătesc medicalul la doctor, să spună: „Domnule primar, mă doare, mă doare spatele, nu sunt confortabil în orice, nu ştiu, probabil dumneavoastră nu v-aţi întrebat ce scaun aveţi sau cum staţi sau câte ore staţi pe scaun, dar un funcţionar, asta este."

„I-a băgat şi acea funcţie, să fie”

Domnule primar, iarăşi, nu vreau să fiu caustic, sub nicio formă, dar nu are cum să nu vă sară în ochi faptul că scaunul are, de exemplu, o funcţie de masaj care este controlată prin intermediul unei telecomenzi prin cablu. Aţi văzut descrierea?

Aşa are scaunul, eu n-am luat scaun, să zic: „Domnule, nu iau scaun dacă nu are masaj."

Nu! Funcţia asta, funcţia asta o are scaunul, probabil prin ăsta ca să fie durabil, i-a băgat şi acea funcţie, să fie, na. Asta este, nu eu nu pot să-i spun: „Am căutat, îi spre am căutat să iau scaune fără funcţia asta."

Zici: „Domnule, nu am, dar garanţia la ei, la aceste scaune sunt de doi ani de zile."

Dacă dumneavoastră consideraţi că la 400 RON nu am luat, încă o dată vă spun, nu am luat scaun şi m-am uitat spre să aibă funcţie de masaj.Deci vă rog frumos, vă rog frumos, v-am răspuns şi vă respect.Domnul, v-ați uitat la masaj, v-aţi zis: „Nu mă uit la niciun masaj, domnule."

Deci dacă vreţi să înţelegeţi dumneavoastră Uitaţi-vă achiziției, dacă tot îmi aduceţi și mă întrebaţi de achiziții, uitaţi-vă ce achiziții s-au făcut pe site-ul primăriei. În decurs de 6 ani de zile, privind modernizarea primăriei.

Domnule primar, eu nu am negat achizițiile pe care le-aţi făcut în comunitate şi vă felicit pentru aceste achiziții.

Orice, şcolile nu au achiziționat scaune de ce? Toate şcolile au fost modernizate pe PNRR, în care au fost prinse table electronice, imprimante, laptopuri şi scaune. Dacă vreţi să vă arăt, vă arăt toată şcoala şi grădiniţa sunt dotate cu scaune, adică cu mobilier, tot.

Încă o dată, încă o dată, vă respect, v-am spus.

„Eu am fost pățit”

Un funcţionar trebuie respectat că asta e meseria lui. El stă pe scaun, ca un şofer, dacă nu are un conduce 8 ore, dacă nu are un scaun confortabil, nu poate să conducă. El, când după 4 5 ore e mai obosit ca şi când ar conduce confortabil într-un scaun confortabil 10 ore.

Domnule primar, intenţia întrebării mele nu era una de a crea, Doamne fereşte, o stare de beligeranţă între noi. Eu întrebam în contextul în care ştiţi, suntem într-o situaţie de austeritate, Guvernul cere reduceri de cheltuieli şi aşa mai departe.

E corect, e foarte corect ce spuneţi dumneavoastră, dar în cazul de faţă când am avut am personal redus să mai bag încă doi în medical?

Gândiţi-vă dumneavoastră, doar pentru un scaun? Eu vă întreb pe dumneavoastră.

Eu nu sunt în măsură, domnule primar, să mă dau cu părerea, eu sunt doar încerc să-mi fac treaba, atâta tot.

Corect, da, da, da. Şi eu vă spun care e treaba. Eu am fost păţit. Eu am fost păţit, am lucrat 30 de ani în domeniul privat, am luat cauciucuri ieftine la maşină şi s-au dus naibii, am căutat să mă duc la la colţ de stradă să repar maşina şi s-au dus naibii şi uite aşa am ajuns tot la preţul care mă duceam la service şi plăteam un om şi aveam garanţie. Asta e păţită de pe mine.

Deci practic, cumpărăturile mai ieftine, în definitiv, sunt mai scumpe.

Asta zic: suntem prea săraci să ne cumpărăm lucruri ieftine.

Editor : A.R.