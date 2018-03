Surpriza din Congresul PSD: nu părea favorit, dar a fost ales vicepreşedinte

Liviu Dragnea vrea să îngroape securea războiului din partid, însă perdanţii de la Congres nu uită uşor înfrângerea. Rămas fără funcţia de vicepreşedinte şi învins în cursa pentru numărul doi în PSD, Nicolae Bănicioiu critică pe Facebook modul în care s-a desfăşurat congresul. Replica vine în ziua în care a avut loc prima şedinţă a noii conduceri a PSD, întâlnire la care Liviu Dragnea i-a avertizat pe noii lideri să nu mai încalce disciplina de partid.

Liviu Dragnea: „Misiunea noastră în conducerea partidului nu e să ne înfruntăm, ci să lucrăm împreună, nu suntem aici pentru confruntări. Competiţii sunt când se organizează alegeri. Nu avem alegeri în fiecare zi”.

Un mesaj similar transmite şi primarul general al Capitalei Gabriela Firea: „Ar trebui să fim solidari, să fim buni colegi, să trecem peste anumite surpări. Cine va continua competiţia şi după congres va face un rău în primul rând românilor pentru că ei aşteaptă fapte concrete şi nu bătălii sterile între ei”.

Puţini membri ai vechii conduceri se regăsesc în noua formulă. Cei rămaşi pe dinafară au contestat organizarea alegerilor înainte de finalizarea mandatelor, dar şi faptul că prin nou statut, Liviu Dragnea şi-a asigurat o echipă formată doar din apropiaţi.

„Un PSD modernizat nu înseamnă politica ghiocelului sau stârpirea oricărei forme de dezbatere.

Şefii noştri au dorit un congres fără competiţie şi fără surprize, fără încredere şi colegialitate”, scrie pe Facebook Nicolae Bănicioiu într-o scrisoare deschisă adresată colegilor de partid.

Nici Nicolae Bănicioiu şi nici Ecaterina Andronescu, ambii candidaţi la funcţia de preşedinte executiv, nu au putut să vorbească înainte de votul de la Congres.

Paul Stănescu, vicepreşedinte PSD: „Îmi pare rău, doamna Andronescu e un membru marcant al PSD fără discuţie, dar cred că s-a grăbit să plece să iasă din sală”.

Doina Pană, vicepreşedinte PSD: Sunt frustrări

Reporter: Cum veţi depăşi aceste frustrări din partid?

Doian Pană: Ele vin şi trec. E firesc.

Singura surpriză a congresului a fost alegerea în funcţia de vicepreşedinte a lui Adrian Ţuţuianu. Liderul PSD Dâmboviţa nu părea favorit în competiţia cu Şerban Valeca.

Reporter: V-aţi împăcat cu Liviu Dragnea?

Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte PSD: Nu am fost niciodată certat cu domnul Dragnea. Când am avut ceva de spus, am spus, eu nu am două feţe niciodată.

În noua formulă, Liviu Dragnea promite întâlniri mai dese ale conducerii centrale. Fiecare vicepreşedinte va primi de la şeful de partid responsabilităţi pe care trebuie să le ducă la îndeplinire.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea