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Video Culisele social-democrate: PSD, între frica de răspundere și dorința de putere. Ce vor cele două tabere din partid

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni, Bucuresti, 5 octombrie 2026. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Două tabere în PSD: guvern tehnocrat sau intrare la guvernare PSD ar negocia și cu liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan De ce ar prefera PSD să intre la guvernare

PSD ar urma să intre la guvernare, în formula unui cabinet hibrid, cu miniștri politici și tehnocrați, contrar mesajelor transmise anterior de social-democrați. Președintele Nicușor Dan ar vrea să-și impună oamenii la Finanțe, Apărare și Externe, ministere esențiale pentru provocările pe care România le va avea de gestionat în următoarele luni. Potrivit surselor Digi24, decizia ar urma să fie oficializată miercuri, în ședința conducerii extinse a PSD. PNL și UDMR ar urma să voteze noul Guvern, însă varianta unui cabinet tehnocrat nu a fost abandonată. În interiorul PSD există două tabere, iar negocierile vizează inclusiv împărțirea ministerelor și atragerea liberalilor nemulțumiți de Ilie Bolojan.

Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii extinse a PSD de miercuri. PNL și UDMR ar urma să voteze Guvernul, în timp ce, potrivit surselor Digi24, rămâne în discuție și varianta unui cabinet tehnocrat.

Social-democrații ar urma să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu, alături de câțiva miniștri tehnocrați, printre care trei persoane alese de președintele Nicușor Dan pentru portofoliile Finanțelor, Apărării și Afacerilor Externe. Surse politice susțin că decizia va fi oficializată în ședința conducerii extinse a PSD de miercuri. PNL și UDMR ar urma să voteze noul cabinet, însă varianta unui guvern tehnocrat rămâne în discuție.

Două tabere în PSD: guvern tehnocrat sau intrare la guvernare

Potrivit informațiilor Digi24, în PSD există în acest moment două tabere, iar ambele ar susține, într-o formă sau alta, votarea unui nou Guvern.

„În acest moment, sunt două tabere, potrivit informațiilor noastre, și ambele presupun votarea unui guvern, sub o formă sau alta. În primul rând, ne uităm la cei din jurul lui Sorin Grindeanu, care și-ar dori să voteze un guvern tehnocrat. În acest fel, scapă de presiunea rectificării bugetare, a bugetului și a tuturor restanțelor de la finalul anului, pentru ca din primăvară să reia discuțiile și negocierile pentru formarea unui nou guvern”, a explicat jurnalista Digi24, Andreea Ghiorghe.

În această variantă, social-democrații ar rămâne în opoziție, în timp ce un cabinet tehnocrat ar conduce țara până la reluarea negocierilor politice.

„Practic, dacă sunt în opoziție și guvernul este tehnocrat, pot să depună o moțiune de cenzură și să reia aceste negocieri”, a mai explicat Andreea Ghiorghe.

Există însă și o a doua tabără, despre care sursele Digi24 spun că este destul de numeroasă. Este vorba despre liderii PSD, în special cei din teritoriu, care ar prefera ca partidul să intre la guvernare, în formula unui guvern hibrid, alcătuit atât din reprezentanți politici, cât și din tehnocrați.

Aceștia ar fi elaborat deja un plan și ar fi început chiar să-și împartă ministerele. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, unii lideri din teritoriu ar fi fost contactați și li s-ar fi propus ocuparea unor funcții în viitorul Executiv, inclusiv posturi de ministru.

PSD ar negocia și cu liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan

Planul social-democraților i-ar include și pe liberalii care se opun lui Ilie Bolojan. Potrivit informațiilor Digi24, aceștia ar fi purtat discuții cu PSD, dar ar fi rămas, deocamdată, cu un pas în spate, pentru a se asigura că Partidul Național Liberal va vota totuși varianta unui guvern hibrid.

Declarațiile liderilor PNL au indicat însă că partidul nu ar susține un Executiv din care să facă parte persoane care s-au opus lui Ilie Bolojan. Social-democrații ar încerca să-i țină aproape pe acești liberali, inclusiv prin promisiuni privind ocuparea unor funcții în administrația locală sau în consiliile de administrație.

„Știm că declarațiile liderilor PNL spuneau că, dacă vor fi cooptați în Guvern cei care i s-au opus lui Ilie Bolojan, atunci nu mai votează. Social-democrații ar vrea să-i țină aproape, totuși, și ar face acest lucru promițându-le posturi fie în plan local, fie în consilii de administrație. În acest fel, speră să fie mai numeroși”, a mai arătat Andreea Ghiorghe.

De ce ar prefera PSD să intre la guvernare

Intrarea la guvernare le-ar putea oferi social-democraților mai multă siguranță politică. În această formulă, PNL nu ar avea o majoritate suficientă pentru a depune o moțiune de cenzură cu șanse reale de a fi adoptată, potrivit analizei prezentate de Digi24.

Pe termen lung, social-democrații ar lua în calcul și o eventuală reconfigurare a alianțelor politice. Dacă liberalii nemulțumiți de Ilie Bolojan ar reuși să-l înlăture de la conducerea Guvernului, iar PNL s-ar diviza, o parte dintre aceștia ar putea deveni parteneri într-o viitoare coaliție.

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Editor : C.A.

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