Live TV

Video Surpriza PSD pentru Bolojan, la Suceava: Premierul, întâmpinat cu pozele lui Sorin Grindeanu

Data actualizării: Data publicării:
Social-democrații prezenți la evenimentul de semnare a contractelor pentru două loturi din „Autostrada Pascani - Suceava”, la care a participat vineri și Ilie Bolojan, l-au întâmpinat pe premier cu o surpriză: au proiectat imagini cu Sorin Grindeanu, din perioada petrecută la Ministerul Transporturilor, inaugurând loturi de autostradă. 

Ilie Bolojan a participat, vineri, la evenimentul de semnare a contractelor pentru proiectarea și execuția a două loturi din „Autostrada Pascani- Suceava”, în valoare totală de aproximativ 6 miliarde de lei.

În cadrul evenimentului, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan (PSD), a proiectat imagini cu Sorin Grindeanu la inaugurarea mai multor proiecte de infrastructură.

Alături de acesta apar mai mulți social-democrați, inclusiv Marcel Ciolacu, în perioada în care era premier. 

Tot la Suceava, Ilie Bolojan a avut și el atacuri la adresa liderului PSD. Întrebat dacă îl vede pe Sorin Grindeanu premier, așa cum a declarat acesta, Bolojan a transmis:

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că, prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moțiune de comun acord. Nu m-aș lua după declarații de genul acesta, având în vedere ce s-a întâmplat până acum.

E greu cu consecvența și e bine să vedem ce se va întâmpla.”

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

