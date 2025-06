PNL a votat duminică lista miniștrilor care vor face parte din guvernul Bolojan. Pe lângă o parte dintre numele deja știute, au apărut și surprize, precum Dragoș Pîslaru, europarlamentar REPER, fost ministru al Muncii în Cabinetul Cioloș acum propus la Fonduri Europene sau Alexandru Nazare propus la Ministerul Finanțelor, liberal care a mai avut această funcție în Executivul Cîțu.

Astfel, conform lui Ilie Bolojan, liberalii îi vor propune pentru ministerul de Interne pe Cătălin Predoiu, în timp ce la Educație este numele lui Daniel David. Cei doi își vor continua practic mandatele. Apar însă și nume noi, la ministerul de Finanțe și cel al Fondurilor Europene, unde au fost nominalizați Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe în Guvernul Cîțu, respectiv Dragoș Pîslaru, europarlamentar REPER și fost ministru al Muncii în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Bolojan a anunțat și faptul că Mircea Abrudean îl va înlocui la șefia Senatului.

Liderul PNL a mai subliniat că cel mai probabil protocolul coaliției va fi semnat luni. Tot luni el preconizează că ar putea avea loc și audierile miniștrilor propuși.

Omul de bază al lui Bolojan, propus vicepremier

Dragoș Anastasiu va fi vicepremier pentru Reformă fără portofoliu în Guvernul Bolojan, potrivit surselor Digi24. În total vor fi cinci vicepremieri în viitorul Executiv, câte unul de la fiecare partid din coaliție, plus unul independent, pentru Reformă, numit de către prim-ministru.

El a fost consilier onorific al Președintelui al României pentru relația cu mediul de afaceri, în perioada cât Ilie Bolojan a fost interimar.

Potrivit site-ului Administrației Prezidențiale, Dragoș Anastasiu a devenit antreprenor în urmă cu 29 ani, renunțând la o carieră de medic în Germania în favoarea unei oportunități de afaceri. După înființarea primei sale companii, au urmat alte peste 20, care în prezent formează un grup de referință în transport și turism, în România.

Potrivit sursei citate, Anastasiu a fost președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane și membru al Consiliului Consultativ al Fundației Romanian Business Leaders timp de aproape 10 ani.El este președinte al Asociației Rethink Romania, este implicat în activități de consultanță dedicate antreprenorilor români și în proiecte ale căror obiectiv principal îl constituie repatrierea românilor care lucrează în străinătate.

Ilie Bolojan:

Aș începe cu partea de protocol de coaliție. Suntem în situația în care, în urma discuțiilor pe care le-am avut în această perioadă, avem o formă acceptată de protocol de coaliție, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite condițiile pentru a presupune că, la începutul săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, am putea avea o majoritate parlamentară formată din 4 partide, plus parlamentarii minorităților naționale, care să susțină formarea și votarea unui nou guvern. Acest protocol a fost aprobat astăzi și de către PNL, prin urmare, așa cum am declarat de la început, PNL este conștient de responsabilitatea sa și de necesitatea de a forma cât mai repede un guvern care să treacă cât mai rapid la corectarea deficitelor bugetare.

Al doilea punct a fost cel legat de programul de guvernare. Și acest document este aproape în totalitate finalizat. El presupune câteva direcții importante care țin de urgențele pe care le avem în primul rând, și pe acestea se va concentra efortul guvernamental: punerea în ordine a finanțelor publice din toate punctele de vedere, reducerea cheltuielilor inutile, descentralizarea, debirocratizarea, digitalizarea.

O a doua direcție importantă este aceea de a asigura prioritizarea investițiilor prin clarificarea aspectelor care țin de fonduri europene, atât în ceea ce privește PNRR, cât și fondurile de coeziune, prin renegocierea acestor documente și îndeplinirea jaloanelor, astfel încât să asigurăm investiții pentru perioada următoare, care să genereze creștere economică.

O a treia direcție importantă este aceea de a adopta măsuri de bună guvernare în toate domeniile, care țin de responsabilitate și de exercitarea serviciului public cu dedicare, în folosul cetățenilor și cu respect față de aceștia. Aceste documente au fost aprobate de către PNL.

Al treilea punct important a fost validarea nominalizărilor pe care PNL le va face în guvernul care ar putea să se formeze săptămâna viitoare. Și din acest punct de vedere, așa cum știți, PNL va face nominalizări pentru patru ministere: la Ministerul de Interne a fost nominalizat dl. Cătălin Predoiu; la Educație – dl. Daniel David.

Mă bazez pe experiența pe care dânșii o au și pe competența pe care au dovedit-o. La Finanțe, propunerea PNL va fi Alexandru Nazare, iar la Fondurile Europene, propunerea este dl. Dragoș Pîslaru. Dânșii sunt propuneri noi pe care PNL le susține în noul guvern, fiecare cu o experiență vastă în domeniile în care sunt nominalizați: pe partea de finanțe – participarea ca membru neexecutiv în CA al BNR, în cazul dlui Nazare, sau, în cazul dlui Dragoș Pîslaru – expertiza dobândită la Bruxelles, în domeniul fondurilor europene.

Le mulțumesc tuturor că au acceptat să facă parte din acest executiv, având în vedere dificila misiune pe care o are în contextul crizei bugetare pe care o traversăm. Tot săptămâna viitoare este foarte posibil să avem o vacantare a funcției de președinte al Senatului. În această situație, propunerea pe care PNL o va face este Mircea Abrudean. Acesta a asigurat și în lunile trecute interimatul la conducerea Senatului, la început de an.

De asemenea, pentru că mâna dreaptă a primului-ministru este cancelaria, propunerea pe care o vom face va fi ca șeful cancelariei să fie dl. Mihai Jurca, actualul city manager al municipiului Oradea, un om cu care am lucrat în toți acești ani și căruia îi mulțumesc că a acceptat să-și asume răspunderea în acest context.

În afara acestor aspecte de interes național, astăzi, la ora 07:17, au mai fost discutate și punctele care țin de organizarea internă a PNL.

A fost aprobat calendarul de alegeri – așa cum știți, PNL are o conducere interimară. Pentru perioada următoare e nevoie de stabilitate pentru a susține programul de reforme care trebuie adoptat inclusiv prin legislație parlamentară. Prin urmare, în această sâmbătă a fost stabilit un Consiliu Național, iar pe data de 12 iulie a fost programat Congresul extraordinar al partidului. Au fost aprobate principalele modificări la statutul după care funcționează partidul nostru.

Unul dintre cele mai importante elemente va fi acela prin care se vor rezerva, la toate structurile de conducere, un anumit număr de locuri în care vor putea fi cooptați oameni care nu sunt membri PNL, astfel încât să aducem competență și valoare. De săptămâna viitoare, practic, PNL va avea porțile deschise pentru a primi oameni competenți și de calitate, care să contribuie la modernizarea partidului.

Acestea sunt principalele modificări care țin de partea de statut. De asemenea, tot în cadrul agendei interne, a fost stabilită direcția și orientarea ideologică a PNL, care va face obiectul dezbaterilor în următoarele 3 săptămâni. Propunerea pe care am făcut-o este ca PNL să se consolideze ca un partid liberal-conservator, ceea ce, plastic spus, înseamnă o modernizare cu rădăcini. Vom susține modernizarea în toate domeniile, dar fără să ne pierdem tradițiile și identitatea națională.

Acestea au fost principalele elemente discutate în ședința de astăzi. În această seară urmează să se parcurgă încă o dată toate documentele care țin de cele patru partide, plus grupul minorităților, care vor urma să semneze acest protocol.

Foarte probabil, mâine se va semna protocolul. Odată cu clarificarea tuturor elementelor, voi face declarații la semnarea acestui protocol”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderii viitoarei coaliții de guvernare s-au întâlnit duminică dimineață la Guvern pentru a ajunge la un consens asupra acordului de guvernare, arată surse politice pentru Digi24. În paralel, astăzi au loc ședințe interne la PSD, PNL și UDMR pentru împărțirea ministerelor.

Editor : Iulian Bîrzoi