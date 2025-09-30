Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie. Când va fi luată decizia finală

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie, susțin surse politice pentru Digi24. Potrivit acestora, o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare în Coaliție. În ce privește candidaturile, sunt mai multe scenarii pe masă. Iar totul se decide sub presiunea valului suveranist care și-ar putea propulsa candidatul șef peste București.

Sunt mai multe scenarii pe masă: de la o candidatură comună PSD-PNL-USR, până la candidaturi separate care ar putea arunca întreaga coaliție în aer și implicit Guvernul.

„Coaliția are date proaspete din sondaje în analiză, ceea ce îi face să se îndrepte mai degrabă către soluția unui candidat comun PSD-PNL-USR care să candideze la Primăria Capitalei și el să se confrunte în bătălia electorală cu candidatul suveranist. Acest scenariu le-ar putea garanta victoria celor din Coaliție pe data de 23 noiembrie, dacă ar fi să ajungă la un acord. Și asta ar putea garanta și continuarea Guvernului în această formulă din prezent.

Dar în momentul de față, din informațiile Digi24, nu toată lumea din Coaliție agreează această variantă și dacă ar fi să mergem pe scenariul care s-a mai discutat până acum, cel al unei candidaturi PNL-USR cu cel mai bine cotat din cele două partide, un alt candidat să vină de la social-democrați și acești doi candidați, la rândul lor, să se confrunte cu candidatul suveranist, aici deja încep să scadă șansele unei victorii în fața candidatului suveranist. Cel puțin asta le arată în momentul de față sondajele celor din Coaliție, potrivit surselor noastre politice.

Pe masă rămâne și varianta a treia, cea în care toate partidele din Coaliție își aruncă în cursă un candidat care să se confrunte cu cel suveranist. Aici este clar că voturile ar fi atât de împărțite, încât cel mai probabil, dacă este să credem informațiile pe care le-am primit, candidatul suveranist ar avea prima șansă la Primăria Capitalei și, în acest scenariu, o divizare în campania electorală a celor trei partide din Coaliție ar putea duce chiar la căderea Guvernului”, relatează jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu.

Îmtrebat despre posibilitatea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 23 noiembrie, șeful PSD Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu s-a discutat nimic”.

Cine ar putea candida la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă deja face foarte multe eforturi de precampanie. Și Daniel Băluță apare în sondaje cu prima șansă în momentul de față.

De asemenea, Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6, și Gabriela Firea. Iar candidatul suveranist care apare testat în sondajele recente este chiar Anca Alexandrescu.

Invitat în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile în Capitală pot avea loc la finalul lunii noiembrie, însă există și varianta să fie amânate până în primăvară. El este de părere că ar fi mai bine ca alegerile să fie organizate cât mai repede.

„Alegerile pentru Primăria Generală ar putea să fie în perioada următoare, poate până la finalul lunii noiembrie sau ar putea să fie amânate pe primăvară. Aici sunt niște puncte de vedere în interiorul coaliției. Sigur că Guvernul ar putea să vină să forțeze, să spunem, adoptarea unei hotărâri de Guvern care să stabilească această dată, dar consider că găsirea unei soluții printr-un consens este cea mai bună formulă în așa fel încât să putem avea alegeri și în București”, a spus premierul.

„Din punctul meu de vedere, un primar care este ales are în mod evident o autoritate mult mai mare decât un primar interimar, și cu cât acest lucru s-ar întâmpla mai repede, cu atât cel care este ales are o perioadă mai lungă de timp să facă performanță, inclusiv în Capitală”, a completat el.

