Alexandru Nazare a reușit să nemulțumească o parte dintre social-democrații din teritoriu, care consideră că ministrul Finanțelor este mai degrabă „fricos” și că nu este deschis propunerilor venite din partea partidului, spun surse din interiorul PSD pentru Digi24. O altă nemulțumire a social-democraților vizează raportul privind situația financiară a țării în perioada guvernării Bolojan, pe care Alexandru Nazare întârzie să îl prezinte.

Ministrul Finanțelor a început să provoace nemulțumiri în rândul unor social-democrați din teritoriu la doar câteva săptămâni de la începerea colaborării la guvernare. Alexandru Nazare a fost susținut chiar de Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de ministru și în Guvernul Niculescu, spun surse politice. Acesta este și unul dintre motivele pentru care unii social-democrați privesc cu scepticism acțiunile sale.

„Este greu cu el, face numai ce vrea”, spune una dintre sursele contactate de Digi24. O altă persoană din partid afirmă că „nu prea ascultă de nimeni și este prăpăstios, fără să ia în calcul nivelul de trai al românilor”.

Criticile vizează atât măsurile pregătite la Ministerul Finanțelor, cât și modul în care Alexandru Nazare se raportează la propunerile venite din partea social-democraților. Întrebat despre proiectele PSD și despre posibilitatea implementării acestora anul viitor, ministrul Finanțelor nu le-a criticat direct, dar a subliniat că „trebuie un buget credibil în 2027”.

Agențiile de rating, sperietoare pentru măsurile PSD

O altă critică venită din partea unor social-democrați privește modul în care Alexandru Nazare se raportează la agențiile de rating și la construcția bugetului pentru 2027. „Nu ține totul doar de rating dacă mori de foame în rest, economia e blocată”, spune o sursă contactată de Digi24.

Cu toate acestea, la nivelul conducerii centrale a PSD nu se discută despre schimbarea ministrului Finanțelor. Liderii partidului așteaptă să vadă mai întâi proiectul de buget pentru 2027, dar și concluziile evaluărilor agențiilor de rating din februarie-martie. Înlocuirea ministrului ar putea transmite un semnal negativ piețelor financiare, inclusiv experților agențiilor de rating.

O altă nemulțumire este legată de raportul privind situația financiară a țării, care ar trebui să arate cum a fost gestionat bugetul României în timpul mandatului lui Ilie Bolojan. Social-democrații, dar și Luca Niculescu, au cerut, la începutul guvernării, un raport de la Ministerul Finanțelor privind situația bugetară preluată de la fostul guvern. În perioada respectivă, funcția de ministru al Finanțelor a fost ocupată tot de Alexandru Nazare.

Acesta ar trebui să prezinte o sinteză a situației financiare și a activității din mandatul precedent, însă documentul nu este încă finalizat. „Dacă nu poate să îl prezinte, poate ar trebui să plece acasă”, a declarat unul dintre liderii PSD contactați de Digi24.

Finanțele țării, în corzi

Îngrijorările legate de ministrul Finanțelor au la bază și date economice concrete. România are în continuare o datorie publică de peste 60% din PIB, iar deficitul bugetar ar putea fi mai mare decât a estimat inițial Guvernul Bolojan, din care făcea parte și PSD.

Aceste evoluții pun presiune suplimentară asupra construcției bugetului pentru 2027 și ar putea însemna resurse limitate pentru măsurile și promisiunile social-democraților. În acest context, negocierile privind bugetul se anunță dificile, în condițiile în care PSD susține majorări de pensii și salarii, în timp ce Ministerul Finanțelor insistă asupra menținerii disciplinei bugetare.