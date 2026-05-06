Analiză Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații așteaptă o implozie în PNL | SURSE

Andreea Ghiorghe
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin
Ce așteaptă PSD Variantele de rezervă, dacă Bolojan rezistă

Demiterea Cabinetului Bolojan nu înseamnă o ruptură definitivă între PSD și PNL. În ciuda direcției pe care Ilie Bolojan a impus-o în partid — opoziție și fără alianțe viitoare cu PSD — social-democrații mizează pe o criză politică prelungită, care să atragă presiuni de la Cotroceni și de la Bruxelles. Într-un astfel de scenariu, tabăra din PNL care vrea la guvernare ar putea forța plecarea lui Bolojan, inclusiv din partid, și ar reface coaliția. 

Ce așteaptă PSD

Social-democrații nu vor să forțeze în acest moment negocierile privind guvernarea, ci așteaptă mai degrabă degradarea contextului politic pentru a putea pune presiune pe liberalii deja împărțiți între opoziția impusă de Bolojan și o viitoare alianță tot cu PSD.

Potrivit surselor Digi24.ro, social-democrații mizează pe o criză politică de lungă durată, pentru a se folosi de argumentul instabilității: credibilitatea țării scade, dobânzile cresc, iar presiunile economice vor fi și mai mari dacă liderii partidelor nu ajung la un consens.

Astfel, după calculele lor, PNL ar putea fi împins înapoi la masa negocierilor, însă după mai multe etape:

  • Pasul 1 - presiuni de la Cotroceni;

În primă fază, PSD se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să forțeze cele patru partide care au fost la guvernare - PSD, PNL, USR, UDMR - să găsească o formulă prin care să meargă mai departe tot împreună. Sub argumentul stabilității și nevoia de a bloca ascensiunea extremiștilor, șeful statului ar putea forța PNL să revină la masa negocierilor. Sau cel puțin poziția președintelui ar putea deveni un instrument de presiune în interiorul PNL, folosit de tabăra anti-Bolojan.

  • Pasul 2 - presiuni de la Bruxelles;

A doua etapă luată în calcul de PSD vizează semnale din zona liderilor europeni, în special din cadrul Partidul Popular European (din care PNL face parte la nivel european), care ar putea cere evitarea unui blocaj politic de durată, într-un context regional complicat.

  • Pasul 3 - puci în PNL;

În definitiv, PSD așteaptă ca presiunea acumulată să provoace o ruptură majoră în interiorul PNL, iar tabăra liberală care susține rămânerea la guvernare să forțeze plecarea lui Ilie Bolojan.

Este luat în calcul inclusiv scenariul prin care Bolojan, împins de poziționările unor lideri din partid care și-ar dori reîntoarcerea la alianța cu PSD, să se rupă împreună cu câțiva susținători ai săi și să pună bazele unei noi formațiuni, așa cum a făcut Ludovic Orban la finalul anului 2021, atunci când PNL se pregătea pentru o coaliție cu social-democrații.

Variantele de rezervă, dacă Bolojan rezistă

Dacă Bolojan reușește să păstreze controlul partidului și să blocheze orice revenire la negocierile cu PSD, atunci calculele se complică.

În PNL a fost propusă inclusiv varianta unui guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD nu își asumă guvernarea. Altfel, PNL rămâne în Opoziție.

De asemenea, în spațiul public o fost vehiculată varianta unui premier tehnocrat, un scenariu care, în realitate, nu e dorit de liderii politici.

PSD împinge public varianta prin care, dacă e nevoie, poate să propună premierul, în persoana lui Sorin Grindeanu. Asta deși, social-democrații nu își doresc neapărat conducerea Guvernului, într-o perioadă în care de la Palatul Victoria încă se decontează politic unele reforme ratate și decizii nepopulare.

În plus, social-democrații nu ar fi de acord să facă un Guvern cu AUR, chiar dacă au demis cot la cot actualul Executiv, iar partidul lui George Simion oricum nu ar fi avantajat de o intrare la guvernare în acest moment. 

În contextul în care toate scenariile se lovesc, în ultimă instanță, de argumentul voturilor în Parlament, cheia ar putea sta la Cotroceni, astfel încât partidele să își mai nuanțeze pozițiile după negocierile cu președintele Nicușor Dan.

