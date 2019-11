Surse: Ce se va întâmpla cu Dan Barna și USR. Cioloș și PLUS pregătesc ofensiva pentru preluarea conducerii

Eșecul răsunător al lui Dan Barna în alegerile de duminică îi ajută pe cei din partidul lui Dacian Cioloș să capete, în sfârșit, statutul dorit în relația cu cei de la USR, și, posibil, chiar mai mult, să preia conducerea curentului reformist în politică, printr-o fuziune avantajoasă, imposibilă atâta vreme cât USR se afla pe val și Dan Barna ar fi intrat în al doilea tur al alegerilor.

Acest lucru a fost vizibil chiar luni, în cadrul conferinței de presă susținută de Dan Barna și Dacian Cioloș, când, la un moment dat, președintele PLUS a avut o izbucnire iritată, întrerupându-l pe colegul șef al USR pentru a preciza că cele două partide sunt egale, nu unul mai important decât celălalt.

”Cred că e important să menționăm că sunt două partide în această alianță și sunt două partide care construiesc acest proiect, ca să fie lucrurile clare odată pentru totdeauna”, a spus Cioloș în conferința de presă comună cu Barna, care vorbea despre ”partidul nou și tânăr USR”.

Frustrarea celor de la PLUS este veche și își are explicația în aroganța cu care au fost tratați de colegii de la USR în interiorul parteneriatului denumit oficial Alianță și în dorința useriștilor de a nu ceda nicio funcție și nicio candidatură pentru cei de la PLUS, în perspectiva alegerilor locale și parlamentare de anul viitor. Au existat tensiuni constante între cele două partide din cauza acestui subiect, la negocierile dintre cele două echipe de conducere, cei de la PLUS au fost nevoiți să accepte o poziție secundară în parteneriat, dar acum vor să profite de momentul prost în care se află USR și să ceară fuziunea dintre cele două formațiuni, pe picior de egalitate.

„Fuziunea va trebui să se facă echilibrat în orice scenariu. era pe masă oricum, și dacă intra și dacă nu intra în turul 2. E clar că dacă nu vom merge împreună se vor adânci faliile”, au declarat pentru Digi24.ro surse din conducerea PLUS. Acestea au explicat că s-a lucrat greu cu cei din USR pentru că acum USR și PLUS sunt două structuri separate și fiecare își pune mai presus interesul propriu, cei de la USR fiind mai ales preocupați de alegerile locale unde vor să aibă candidați în toate municipiile mari.

Diferențele de opinie și de mod de lucru între PLUS și USR s-au făcut simțite mai ales în campania electorală, useriștii plângându-se că oamenii lui Cioloș „nu au tras”, nu s-au implicat pentru Dan Barna și ar fi muncit mai puțin decât colegii de la celălalt partid. În aceeași măsură, cei de la PLUS s-au plâns de certurile interminabile din interiorul USR, purtate în permanență pe grupurile de Facebook interne, de pe care de altfel Cioloș și oamenii săi s-au retras, și de refuzul useriștilor de a folosi expertiza celor de la PLUS în strategii de campanie.

Viziuni diferite au fost și în privința intrării la guvernare, PLUS declarându-se în repetate rânduri dispus să își asume participarea într-un Executiv alături de PNL, în vreme ce USR s-a opus, lucru care duminică s-a dovedit a fi fost o greșeală tactică.

Sâmbătă, la Cluj Napoca va avea loc Consiliul Național al partidului lui Dacian Cioloș, unde se va discuta acest subiect și modul în care v continua colaborarea cu USR. Fuziunea pornită de la egalitate între PLUS și USR este varianta ideală în opinia lor, în ideea că, după ce Dan Barna va fi probabil sacrificat în USR pentru dezastrul de la alegeri, pe fondul vidului de putere, oamenii lui Cioloș, mai experimentați în politică, vor putea prelua conducerea noii formațiuni.

Cu această ocazie se va tranșa, probabil, și echilibrul de putere în interiorul PLUS, unde Vlad Voiculescu își construiește tenace drum către scaunul de președinte, în timp ce lui Dacian Cioloș i s-ar rezerva rolul de fondator aflat într-o prea importantă funcție la Bruxelles - lider al grupului RenewEurope - pentru a se putea ocupa de partid.