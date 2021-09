Surse: Cine îi va înlocui pe miniștrii USR PLUS

Florin Cîțu ar fi întocmit lista cu miniștrii care îi va înlocui pe demnitarii demisionari de la USR PLUS.

Astfel, potrivit surselor Digi24, Florin Cîțu ar urma să preia Ministerul Fondurilor Europene, Dan Vîlceanu pe cel al Transporturilor, Cseke Attila ar putea fi numit la Sănătate, Tanzos Barna la Cercetare și IT, Virgil Popescu ar putea prelua Ministerul Economiei, iar Lucian Bode pe cel al Justiției.

Premierul ar urma să trimită aceste nominalizări la Cotroceni miercuri.

Miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la Guvern

Cei șase miniștri USR PLUS și-au depus demisiile la Secretariatul General al Guvernului marți dimineață.

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, arată un mesaj transmis de copreședintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook.

Editor : L.C.