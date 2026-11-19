Majorarea pensiilor se va face pe datorie și cu derogare de la legea responsabilității fiscale. Deși datoria publică rămâne peste 60% la final de an, iar legea interzice creșteri de pensii și salarii în astfel de situații, surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că PSD nu vrea să renunțe la promisiunea făcută. Astfel că, pensiile ar urma să crească, în ciuda legii și în pofida lipsei de bani.

Potrivit informațiilor Digi24, Ministerul Finanțelor ia în calcul să vină cu o derogare de la legea responsabilității fiscal-bugetare pentru a putea să majoreze pensiile anul viitor. Este acea lege care vine cu reguli clare pe care să le respecte autoritățile, în așa fel încât să reducă cheltuielile statului când datoria publică a țării depășește un anumit prag.

Pensii mărite pe datorie

Spre exemplu, la o datorie de peste 60% din PIB, statul trebuie să înghețe salariile, să înghețe pensiile și să vină cu măsuri urgente de reducere a cheltuielilor. Tocmai pentru a indexa pensiile din 2027, autoritățile trebuie să ocolească acum această lege. Nu este o situație nouă, s-a mai venit în ultimii ani cu astfel de derogări. Acum însă trebuie să mai stabilească și procentul cu care vor crește pensiile, pentru că a fost vehiculată varianta de 7,3% adică rata inflației.

De precizat că urmează și a doua rectificare bugetară din acest an, care pune presiune pe buget, inclusiv pe datoria publică a țării, având în vedere că ministerele și toate instituțiile, potrivit informațiilor Digi24, au avut solicitări de peste 60 de miliarde de lei.

Nazare face apel la prudență

Guvernul va analiza vineri stadiul pregătirii bugetului pentru 2027, înainte de a decide dacă și în ce condiții pot fi indexate pensiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evitat să indice un procent sau un calendar și a avertizat că bugetul nu permite „viraje spectaculoase” în privința veniturilor și cheltuielilor.

Întrebat dacă există bani pentru indexarea pensiilor și dacă va fi necesară o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, după ce datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, ministrul a afirmat că Executivului îi vor fi prezentate atât situația actuală, cât și consecințele acestei evoluții.

„Vom prezenta o astfel de situație în Guvern și implicațiile pe care le are. Le vom prezenta, cum am prezentat și în cursul verii, evoluțiile și consecințele creșterii datoriei publice”, a spus acesta.

Construcția bugetului va ține cont și de angajamentele României privind corectarea deficitului. Ministrul a subliniat că autoritățile române se află într-un dialog constant cu Comisia Europeană, iar o misiune a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare ar putea veni la București săptămâna viitoare.

Guvernul trebuie să ia în calcul atât prognoza de creștere economică, cât și estimările Comisiei privind deficitul. Nazare a arătat că proiecțiile celor două părți sunt apropiate, Comisia Europeană estimând pentru anul viitor o creștere economică de 1,8%, față de 1,7% în prognoza României. Ambele instituții anticipează o accelerare a economiei în 2028.

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Editor : C.L.B.