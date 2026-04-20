Video Surse: Dacă Guvernul va pica la moțiune, liberalii care îl contestă pe Bolojan vor susține negocieri cu PSD

Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ilie Bolojan a primit, luni, susținere absolută din partea liderilor liberali, după ce PSD i-a retras sprijinul politic și i-a cerut demisia. Însă surse din PNL au declarat pentru Digi24 că, în scenariul în care Guvernul ar pica în urma unei moțiuni de cenzură, liberalii care îl contestă pe Bolojan vor ieși la atac și vor susține negocieri pentru un nou guvern alături de PSD.

Bolojan are sprijinul PNL ca să continue să guverneze. Dacă miniștrii PSD își vor da demisia din Guvern, Bolojan va numi interimari în locul lor. Situația se va schimba, însă, dacă Executivul condus de Bolojan va pica în urma unei moțiuni de cenzură. Bolojan va pierde funcția de premier și, conform unor surse din PNL, cei care îl contesta vor susține negocieri pentru un nou Guvern alaturi de PSD.

Până atunci, Bolojan are susținere absolută din partea liberalilor. Inclusiv din partea președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, deși a fost unul dintre contestatarii premierului din interiorul partidului.

„Îți repetăm aproape în fiecare ședință că ai susținerea noastră sa rămâi premier. Guvernul condus de tine a luat niște măsuri dureroase și trebuie să rămâi premier și când aceste măsuri își produc efectele. Ai susținerea noastră să negociezi să rămâi premier”, i-ar fi transmis Thuma lui Ilie Bolojan.

Liberalii au discutat în ședința de azi inclusiv varianta unui alt premier liberal. În discursul său de 55 de minute, Bolojan le-a spus colegilor din partid că ar fi doar o chestiune de timp până când și acesta ar intra în conflict cu PSD. 

„Chiar dacă acceptam să punem alt premier de la PNL, care să dorească sa facă ce trebuie pentru România, este o chestiune de timp până când ajunge în conflict cu o parte a PSD. Asta pentru că vor avea cerințe care nu pot fi onorate”, a spus Bolojan.

Și scenariul ca PNL să treacă în opoziție a fost pe masa discuțiilor.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a declarat: „Susțin și varianta să intrăm în Opoziție”.

 

