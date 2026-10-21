Surse Digi24: Cine va fi noul secretar general al guvernului

Gabriel Ciprian Ene, în prezent magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, va fi viitorul secretar general al guvernului, potrivit surselor Digi24. Numirea sa va fi făcută după eliberarea din funcție a lui Dan Reșitnec.

Ene este originar din Buzău și este soțul deputatei PSD de Bihor Gabriela Corina Ene.

Înainte de a ajunge la instanța supremă, acesta a activat ca avocat în Baroul Buzău și în cadrul unei societăți de avocatură din București.

În trecut, Ene a ocupat și funcția de prim-vicepreședinte al PNL Buzău, iar între 2012 și 2013 a fost consilier local în Buzău și președinte al organizației municipale PDL.

Potrivit ultimei declarații de avere, Gabriel Ciprian Ene deține mai multe proprietăți în județul Buzău, între care un teren intravilan de peste o mie de metri pătrați, un teren agricol de aproape 4,5 hectare și un apartament. Alături de soția sa, acesta mai deține și două proprietăți în județul Bihor.

Editor : M.B.