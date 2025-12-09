Sorin Grindeanu îi va cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu din funcția de ministră a Mediului, după scandalul lipsei apei din Prahova, au declarat surse social-democrate pentru Digi24. Președintele PSD a anunțat că va încerca să aibă astăzi o întâlnire cu șeful Executivului.

Dacă nu vor fi luate măsurile cerute de social-democrați, atunci PSD ar putea să iasă de la guvernare, la finalul lunii ianuarie.

Grindeanu a precizat că, în şedinţa de marți a PSD, au fost discuții despre ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu și a adăugat că o să încerce să aibă o întâlnire în cursul acestei zile cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pe urmă va anunţa ceea ce doreşte să facă partidul mai departe.

„Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în şedinţa de astăzi. O să încerc să am o întâlnire astăzi cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi daţi-mi voie prima oară să discut cu domnia sa şi apoi să anunţ ceea ce dorim noi. Eu cred că e corect aşa”, a explicat preşedintele PSD.

Mai mulţi reprezentanţi ai PSD i-au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Solicitarea ca aceasta să plece de la minister a fost făcută inclusiv la dezbaterea de luni, din plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, când PSD şi AUR au cerut demisia ministrului USR.

El a mai anunțat, la finalul ședinței, că social-democrații vor analiza în perioada următoare cum funcționează coaliția de guvernare pentru a lua o decizie: rămân la Putere sau trec în Opoziție.

PSD nu va vota moțiunea de cenzură depusă de AUR, însă social-democrații îi vor cere lui Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu sau să îi ceară să plece din Executiv, din informațiile Digi24.

Potrivit informațiilor Digi24, problema cea mai mare a PSD este cu premierul Ilie Bolojan, deci este posibil ca social-democrații să facă un soi de șantaj și să spună fie pleacă din funcție șeful Guvernului, fie pleacă ei de la guvernare.

Editor : Ana Petrescu