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Video Surse: Două variante de Guvern revin în prim-plan după condiția pusă de Nicușor Dan. Ce negociază acum partidele

Ema Stoica Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Nicușor Dan desemnează luni un nou premier

Luni, președintele Nicușor Dan va desemna al patrulea premier, după o serie de consultări cu partidele parlamentare, cărora le-a cerut deja să nu coopteze AUR la guvernare. Între timp, potrivit surselor Digi24, au loc negocieri pentru viitorul Guvern, iar două scenarii revin în prim-plan: un premier tehnocrat cu miniștrii politici și o rocadă guvernamentală. 

 

În primul rând, se discută deja din ce în ce mai mult despre varianta unui premier tehnocrat cu miniștrii politici - acea variantă despre care se discuta și înainte ca președintele să-l numească pe Siegfried Mureșan. De data aceasta, mai mulți lideri par să fie deschiși spre această variantă cu un om din afara politicii, însă este posibil ca acest om să nu fie străin de partide. S-a discutat mult despre oameni apropiați de zona economică, de exemplu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Au fost invocați inclusiv oameni de la BNR.

O altă variantă luată în calcul este rocada guvernamentală, dar să rămână, de exemplu, premierul și să se schimbe doar miniștrii. Însă în acest scenariu, spun surse politice, social-democrații își doresc să fie primii în rocadă.

Știm că același lucru îl voiau și cei din Partidul Național Liberal, cel puțin înainte ca Siegfried Mureșan să rateze votul din Parlamentul României și să nu poată să fie învestit premier.

Potrivit surselor politice, în acest sfârșit de săptămână, la Palatul Cotroceni sau la telefon, președintele României va avea cu liderii politici discuții informale, astfel încât luni, atunci când a anunțat deja că va desemna un premier, lucrurile să fie foarte clare, să nu mai existe acea sincopă între comunicarea dintre președinte și liderii partidelor.

Guvernul Siegfried Mureşan nu a fost învestit miercuri de plenul comun al Parlamentului. Din totalul de 464 de parlamentari au fost prezenţi la şedinţa de miercuri 321 şi au fost exprimate 197 de voturi valabile. S-au înregistrat 182 de voturi pentru învestitură şi 15 împotrivă.

Pentru a fi învestit, acest guvern avea nevoie de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, adică de minimum 233 de voturi pentru.

Nicușor Dan desemnează luni un nou premier

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri seară, că la următoarele consultări va condiţiona partidele să nu coopteze AUR la guvernare. Potrivit acestuia, o prezenţă AUR la guvernare ar afecta relaţia cu partenerii noştri şi pe partea de securitate şi pe parte de Uniune Europeană, iar România nu-şi permite acest lucru.

„Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, în păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii”, a explicat președintele.

„România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni”, a adăugat preşedintele.

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Editor : C.L.B.

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