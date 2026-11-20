Executivul a adoptat la secret, în ședința de Guvern de vineri, creșteri de salarii pentru Transgaz și Transelectrica, au declarat pentru Digi24 surse guvernamentale. Este vorba despre o majorare cu 6,5%.

Creșteri aprobate la secret

Proiectul privind majorările salariale nu s-a regăsit pe ordinea de zi a ședinței de vineri, iar Executivul nu a comunicat pe acest subiect. Totuși, Guvernul poate adopta și proiecte incluse în registrul „confidențial”, categorie în care au fost încadrate, potrivit unor surse guvernamentale, și majorările salariale pentru Transgaz și Transelectrica.

Aceleași surse indică faptul că ar fi vorba de o creștere cu 6,5%, cerută încă de la începutul anului și care ar urma să fie aplicată doar pentru angajați, nu și pentru șefii celor două companii, care au contracte de mandat distincte.

În vară, fostul Executiv a aprobat suplimentarea schemei de personal a Transgaz, compania care transportă gaze naturale, cu 148 de posturi, precum și majorarea cheltuielilor salariale cu 9.548.000 de lei.

O măsură similară a fost aprobată și în cazul Transelectrica, unde schema de personal a fost suplimentată cu 124 de posturi, iar cheltuielile salariale au crescut cu 12.278.000 de lei.

Salarii mai mari pentru Romgaz, adoptate în Guvernul Bolojan

Salariile angajaților Romgaz au fost și ele majorate în luna mai a acestui an, tot cu 6,5%. Și această decizie a fost inițial încadrată la categoria celor confidențiale.

Ulterior, Guvernul a explicat public că majorarea a fost necesară pentru a păstra angajații performanți, în contextul în care compania are în plan derularea unor investiții majore.

Care sunt lefurile medii în astfel de companii

Câștigul mediu salarial în cadrul Transgaz este de 15.600 lei, în timp ce salariul mediu în cadrul Transelectrica ajunge la 17.200 de lei, potrivit Economedia. La Romgaz, câștigurile medii sunt în jurul sumei de 18.000 de lei.