Surse: În PLUS s-a discutat despre ruperea alianței cu USR. Blocaj din cauza candidaturilor comune pentru locale

Conform unor surse din alianță, liderii PLUS au discutat duminică, într-o ședință restrânsă a conducerii partidului, despre posibilitatea de a rupe alianța cu USR. Prima dată a fost invocat acest subiect joi, după anunțul că Nicușor Dan va fi susținut de PNL la primăria Capitalei, anunț care a dus la retragerea candidatului PLUS, Vlad Voiculescu. În PLUS s-a discutat inclusiv despre un vot al membrilor de partid, care să fie întrebați dacă mai vor sau nu o alianță cu USR.

Abandonul forțat al lui Vlad Voiculescu i-a ostilizat total pe cei din PLUS, cu care relațiile celor din USR sunt din ce în ce mai proaste. Puși în fața faptului împlinit, că Nicușor Dan va fi principalul candidat al partidelor de dreapta, oamenii lui Dacian Cioloș s-au simțit trădați, motiv pentru care, în interior, vorbesc deschis despre ruperea alianței.

Dincolo de tensiunile privind candidatul de la București, unde USR trebuie să intre în negocieri directe cu PNL pentru primăriile de sector, sunt probleme mari și în teritoriu unde USR și PLUS nu reușesc să se înțeleagă pe listele de consilieri și pe candidaturile pentru primării.

Surse din USR susțin că pretențiile celor din PLUS sunt exagerate în condițiile în care nu au structuri de partid în toate localitațile. Doar în 4 județe listele au fost negociate și finalizate, urmând ca în restul județelor disputele să fie tranșate la centru.



„Sunt localități unde PLUS cere paritate de 1 la 1. Adică să împărțim în mod egal numărul de consilieri. Nu avem cum să facem asta. Noi avem structuri peste tot, ei nu au”, a declarat un vicepreședinte USR, pentru Digi24.ro.

De partea cealaltă, cei din PLUS spun că sunt multe situații unde „USR se comportă de facto de parcă nu ar fi în alianță cu PLUS”, refuzând să discute despre candidați „cu CV-urile pe masă”.

În USR, relația cu partenerii de la PLUS este deja contestată. Mai mulți lideri ai partidului, atât din tabăra Barna, cât și din cealaltă tabără, consideră alianța cu PLUS o „piatră de moară”.

Cele două partide ar fi trebuit ca după alegerile locale, în vară, să fuzioneze, însă perspectiva unei fuziuni între USR și PLUS este tot mai îndepărtată.