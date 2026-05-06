Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se poate forma în perioada următoare

Interimatul Guvernului Bolojan va fi lung, posibil să dureze chiar mai mult de o lună, timp în care președintele Nicușor Dan va purta negocieri cu șefii partidelor și cu alți lideri din fosta coaliție de guvernare, potrivit informațiilor Digi24. În aceste zile, șeful statului se concentrează pe summitul B9, astfel încât o decizie crucială privind criza politică nu e așteptată în perioada următoare.

„Președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compuneau coaliția de guvernare. Șeful statului caută o soluție pentru viitorul Guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare.

Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al Guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu își dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină dezescaladarea de care vorbea chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai multă atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici, la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio.

Dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american. Așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai”, relatează jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu.

Odată cu demiterea Guvernului, este declanșată procedura ce formare a unui nou Guvern, iar Nicușor Dan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare, pentru crearea unei majorități.

Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție.

Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, declara ieri șeful statului.

Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier. Ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan poate rămâne pe funcție timp de mai multe săptămâni sau chiar luni până când liderii partidelor ajung la consens.

Persoana nominalizată pentru funcția de premier are, însă, 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere.

Însă în acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți.

În primul rând, PNL și USR spun că nu vor să mai negocieze cu PSD, pentru că social-democrații au votat o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, Partidul Social-Democrat, după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în Executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute.

Surse din conducerea USR au declarat pentru Digi24.ro că liderul Dominic Fritz a fost miercuri la consultările cu Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni. Mesajul lui Fritz a fost că USR nu vrea să mai negocieze sub nicio formă o nouă majoritate alături de PSD.

