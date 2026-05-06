Live TV

Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se poate forma în perioada următoare

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Interimatul Guvernului Bolojan va fi lung, posibil să dureze chiar mai mult de o lună, timp în care președintele Nicușor Dan va purta negocieri cu șefii partidelor și cu alți lideri din fosta coaliție de guvernare, potrivit informațiilor Digi24. În aceste zile, șeful statului se concentrează pe summitul B9, astfel încât o decizie crucială privind criza politică nu e așteptată în perioada următoare.

„Președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compuneau coaliția de guvernare. Șeful statului caută o soluție pentru viitorul Guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare.

Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al Guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu își dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină dezescaladarea de care vorbea chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai multă atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici, la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio.

Dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american. Așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai”, relatează jurnalista Digi24 Andreea Dumitrescu.

Odată cu demiterea Guvernului, este declanșată procedura ce formare a unui nou Guvern, iar Nicușor Dan trebuie să convoace la consultări partidele parlamentare, pentru crearea unei majorități.

Pentru moment, șeful statului a anunțat doar consultări informale cu partidele care au format coaliția de guvernare: PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție.

Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, declara ieri șeful statului. 

Constituția nu prevede însă un termen în care șeful statului să se încadreze pentru a face propunerea de premier. Ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan poate rămâne pe funcție timp de mai multe săptămâni sau chiar luni până când liderii partidelor ajung la consens.

Persoana nominalizată pentru funcția de premier are, însă, 10 zile la dispoziție de la desemnare pentru a merge în Parlament pentru votul de încredere.

Însă în acest moment, o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți.

În primul rând, PNL și USR spun că nu vor să mai negocieze cu PSD, pentru că social-democrații au votat o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, Partidul Social-Democrat, după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în Executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute.

Surse din conducerea USR au declarat pentru Digi24.ro că liderul Dominic Fritz a fost miercuri la consultările cu Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni. Mesajul lui Fritz a fost că USR nu vrea să mai negocieze sub nicio formă o nouă majoritate alături de PSD. 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale cu partidele: „Vom...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, trebuie să aibă decența să își asume criza politică și să propună soluția
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Bolojan, despre decizia PNL de a trece în opoziție: „Nu este ușor să nu te prostituezi”
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: Boala asta se numeşte pesedism, a planta oameni peste tot unde se pot face angajări, a extrage rente
platforma azomures
Romgaz, tot mai aproape de preluarea Azomureș. Ilie Bolojan: „Salvăm industria națională de îngrășăminte chimice”
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Vicepreședinte PE: Suntem ca Ungaria acum o lună. Odată venită extrema dreaptă la putere, greu se mai lasă dusă
Recomandările redacţiei
dan dungaciu 2
Dungaciu îl contrazice pe Simion privind varianta Călin Georgescu...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu: „PSD nu intră într-un guvern minoritar”. Ce a spus...
Strâmtoarea Ormuz
Iranul face un anunț privind Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA au...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi privind trecerea în opoziție...
Ultimele știri
15 cazuri de hantavirus în România în ultimii ani. INSP: risc „foarte scăzut” în Europa din focarul de pe o navă din Atlantic
OMS: Riscul prezentat de hantavirus este „scăzut”. Situaţia nu e similară cu pandemia de COVID-19
Proiect depus în Parlament: femeile însărcinate să aibă drept la însoțitor în maternitate pe durata nașterii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Scandal la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor! Administrația Prezidențială a refuzat să...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, reacția Bursei la îndepărtarea lui Ilie Bolojan. Unde se încurcă liderii AUR în cifrele...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...