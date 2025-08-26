Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de realizat (surse)

Proiectul privind interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, pus în transparență de Ministerul Muncii, nu va mai fi aprobat de către Executiv o dată cu cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Guvernanții și-ar fi dat seama că măsura este greu de realizat și că ar bloca sistemele de educație și apărare, astfel că va fi amânat.

Ministerul Muncii a pus în transparență publică încă de săptămâna trecută un proiect care interzicea cumularea pensiei cu salariul la stat. Cu alte cuvinte, angajații din sectorul public care doreau să rămână în activitate ar fi trebuit să își suspende plata pensiei.

Surse din cadrul Executivului au declarat pentru Digi24.ro că măsura este greu de aplicat și că riscă să nu treacă testul Curții Constituționale. Mai mult decât atât, s-a pus problema sistemelor de apărare și educație care ar fi riscat un blocaj. Unul dintre exemplele oferite este cel al angajaților din fabricile de armament, care ar fi putut să aleagă pensia în schimbul locului de muncă, iar industria să rămână fără angajați, nefiind un sector atractiv pentru tineri.

Îngrijorări au existat și din partea profesorilor. În acest context, ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat că este de aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră. El a precizat că a început discuţia cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica necesitatea păstrării acestor pensionari.

Premierul Ilie Bolojan a vorbit încă din iulie despre această reformă. Într-un interviu pentru B1 TV, șeful Executivului a declarat că este „inevitabil” ca în anumite instituţii să se facă reduceri de personal şi ar fi mai corect, moral, ca acela care pleacă să fie un om care deja beneficiază de o pensie, ca urmare a pensionării anticipate, în locul unui tânăr. Prim-ministrul a mai spus că sunt circa 10.000 de angajați la stat care cumulează pensia cu salariul.