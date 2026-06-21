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Surse: Lista miniștrilor din guvernul Veștea ar putea fi depusă în această seară la Parlament. Cine ar face parte din cabinetul propus

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Adrian Veștea. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Digi24 a obținut pe surse lista cu miniștrii care vor face parte din guvernul Veștea. PSD a decis în ședința de duminică să susțină guvernul Veștea. Ședința social-democraților s-a încheiat în jurul orei 17.00, iar în această întâlnire s-a decis ca partidul să voteze Guvernul Veștea. Din Executiv vor face parte social-democrați și liberali din tabăra premierului desemnat.

Sunt foarte puține surprize, relatează Andreea Dumitrescu, jurnalistă Digi24, care a consultat lista cu miniștri.

Astfel, Marian Neacșu, implicat direct în negocierea voturilor pentru Adrian Veștea, va lua Ministerul de Interne și va continua să fie vicepremier, așa cum era și în Guvernul Bolojan.

La Sănătate va rămâne ministrul Rogobete, cel care a deținut și până acum acest portofoliu. La fel și Bogdan Ivan la Energie, iar Florin Manole, la Ministerul Muncii. La Agricultură rămâne, de asemenea. Florin Barbu, iar Radu Marinescu continuă la Ministerul Justiției.

La Mediu apare un nume nou pentru publicul larg, dar nu atât de nou pentru social-democrați. Mihai Ghigiu se află pe listă și nu e o apariție nouă în Guvern, a lucrat în zona Secretariatului General al cancelariei Premierului, dar iată acum este ridicat la rang de ministru al Mediului. El este liderul tineretului social-democrat.

Și la Dezvoltare apare un nume nou, necunoscut publicului larg. Vorbim despre Romeo Lungu, deputat al Partidului Social Democrat. El este din Buzău, așadar un om apropiat de Marcel Ciolacu, semn că acesta încă are influență în partid. Portofoliul este unul dintre cele mai importante din Guvern - ministerul-cheie pentru aleșii locali. Radu Oprea va prelua Secretariatul General al Guvernului.

Un nume interesant apare la Ministerul Culturii - Ionuț Vulpescu, cel mai apropiat om din PSD de fostul președinte Ion Iliescu.

Avem informații și despre miniștrii pe care îi va avea aripa liberală din Guvern.

Alina Ghorghiu ar urma să fie vicepremier, iar la Finanțe, așa cum anunța Adrian Veștea, va fi mai departe Alexandru Nazare. La Apărare este propus Sorin Câmpeanu, la Educație, iarăși un nume care a mai ocupat acest portofoliu, dar un mandat controversat - Monica Anisie. La Ministerul pentru Fonduri Europene este Florin Zaharia, secretar de stat de la Ministerul Finanțelor până acum, a anunțat astăzi Veștea, pe pagina de facebook, în urma unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta.

De asemenea, un nume foarte interesant, mai puțin cunoscut. Cristian Pistol, de la CNAIR, un nume apropiat de Hubert Thuma, va prelua portofoliul transporturilor. Aveam informația că Thuma viza controlul acestui minister. Iată că îl dobândește prin Cristian Pistol.

La Externe este propus Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța și cel care a coordonat aderarea la OCDE. Un nume pe care știm că l-a propus chiar președintele Nicușor Dan în acest Executiv.

La Economie este propus Florin Duma.

Aici s-ar încheia lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea, listă care ar putea să fie depusă în Parlament chiar în această seară, după ora 20:00 pentru că, din informațiile noastre, social-democrații nu vor să piardă nicio clipă, nu vor să riște să piardă din voturile pe care susțin că le-au negociat și le-au obținut, aceștia dorind ca votul pentru învestirea Guvernului Veștea să se dea chiar în cursul zilei de mâine.

Așadar, luni va fi o zi maraton de audieri în Parlament și de învestire a Guvernului Veștea, dacă lucrurile merg înainte, așa cum își doresc social-democrații și tabăra Veștea din PNL.

Editor : Liviu Cojan

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