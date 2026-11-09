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Manda, mesaj pentru miniștri: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcţie”. Care e miza declarațiilor

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Claudiu Manda. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Care e miza declarațiilor

PSD își impulsionează miniștrii să facă reforme, sub amenințarea remanierii. În ședința de astăzi a social-democraților, Claudiu Manda, secretar general al partidului, le-ar fi spus miniștrilor că dacă nu vor atinge țintele propuse, unii dintre aceștia ar putea fi remaniați până la Crăciun, potrivit surselor Digi24. PSD își propune să facă două reforme pe care le-a mai încercat și în alte guverne: reforma administrativă și cea a instituțiilor de stat.

ACTUALIZARE 12.35 Europarlamentarul Dragoș Benea a fost întrebat, după ședința PSD, despre declarațiile făcute de Claudiu Manda.

„Punctual, cred că s-a referit la reforma companiilor de stat, toate agențiile. Miniștrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează, și probabil unii dintre miniștri n-au înțeles că luna de miere a acestui a trecut de mult și ei trebuie să livreze rapid, pentru că acum două săptămâni, președintele Grindeanu a anunțat un coordonator al unui grup de lucru pe reforma administrativ-teritorială și un altul pe reforma companiilor de stat în persoana domnului vicepremier Marian Neacșu, care până astăzi a primit foarte puține materiale de la acești miniștri”, a răspuns el.

Întrebat cine sunt miniștrii care încă nu și au îndeplinit sarcinile, Benea a răspuns: „N-au fost nominalizați. Cine a avut urechi să audă cred că a înțeles”.

Știrea inițială: „Am stabilit nişte termene clare pentru miniştrii noştri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aştept ca toţi colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid şi să înţeleagă că nu fiecare îşi face propria politică în minister”, a fost mesajul transmis de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, către miniştrii social-democrați, în şedinţa conducerii PSD, potrivit surselor Digi24 și News.ro.

„Le transmit că avem aşteptări de la ei şi că răbdarea nu este nelimitată. Eu și Sorin avem un mesaj - dacă lucrurile continuă în această direcţie, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcţie”, a mai spus Manda.

Care e miza declarațiilor

Potrivit informațiilor Digi24, în momentul acesta, cel mai probabil este un mesaj care să dea bine în extern decât în intern, pentru că nu se pune problema să fie schimbați miniștri, cel puțin din tabăra social-democraților.

Declarația lui Manda vine în contextul în care partidul se pregătește de trei momente importante. Pe de o parte, trebuie făcut bugetul pentru 2027 și trebuie văzut de unde se găsesc toți banii pentru acele schimbări pe care le propune PSD - creșteri de pensii, chiar și a salariului minim în a doua parte a anului și alte majorări pe care le propune Partidul Social Democrat.

Mai sunt și reformele propuse de PSD - pe de o parte, reforma administrativă locală, adică să dispară unele comune, pe de altă parte, comasarea de instituții.

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit, luni, de la ora 10.00, la sediul central al PSD din Şoseaua Kiseleff.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în urmă cu o săptămână că în conducerea PSD s-a decis ca în două săptămâni să fie gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituţii, agenţii şi companii ale statului.

Grindeanu mai spunea că echipa care se ocupă de proiectul reformei administraţiei publice locale va prezenta într-o săptămână o primă variantă de lucru. Este vorba în principal despre un pachet de stimulente pentru comasarea voluntară.

 

 

Editor : M.B.

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