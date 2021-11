Surse: Măsurile propuse de PSD în programul de guvernare. Conducerile PNL și PSD decid luni dacă intră împreună în guvern

PNL și PSD vor relua, cel mai probabil, zilele acestea discuțiile pentru a forma o echipă pentru noul executiv. Luni, ambele partide au programate ședințe pentru a cere mandat partidului ca să poată continua negocierile.

PSD a programat pentru luni, la ora 11:00, o ședință a Comitetului Politic Național pentru a aproba mandatul de negociere pentru intrarea partidului la guvernare. La rândul său, PNL are o ședință a Biroului Politic Național luni seara, unde echipa de negociere va prezenta concluziile discuțiilor cu USR și PSD.

Președintele PNL, Florin Cîțu, declara vineri că decizia despre viitorul guvern se va lua în partid. „Mergem în Partidul Național Liberal cu concluzia celor două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu președintele PNL”, a spus Florin Cîțu.

Primele discuții oficiale dintre PNL și PSD au transmis însă semnalul unei reconcilieri între cele două partide. După discuțiile de joi seara, Marcel Ciolacu a anunțat că își asumă „proiectul” unei guvernări cu PNL, în timp ce Florin Cîțu a spus că deși „nu putem peste noapte să spunem că totul este roz între PNL și PSD”, „putem să spunem că suntem responsabili”.

Între timp, cele două partide lucrează la un program de guvernare.

„Așa cum am promis după întâlnirea cu cei de la PNL, am început să lucrăm la un program de guvernare, azi am luat-o pe domenii: Transporturi, Agricultură, Finanțe, Economie, Energie și am făcut un mix între oameni politici și specialiști. N-a fost nicio discuție în partid despre vreun nume sau vreun minister. Să vedem dacă putem face un program de guvernare comun”, declara săptămâna trecută liderul PSD, Marcel Ciolacu.

„Primul lucru pe care l-am cerut ieri a fost execuția bugetară, pentru a ști resursele pe care ne bazăm și pe baza lor să venim cu propunerile urgente”, a declarat, vineri, și prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

Ce priorități are PSD pentru guvernare

Potrivit surselor Digi24.ro, PSD va propune un set de 10 măsuri esențiale care ar trebui să fie cuprinse în programul comun de guvernare. El sunt grupate pe mai multe domenii-cheie.

GESTIONAREA PANDEMIEI

1. GESTIONAREA PANDEMIEI prin testare extinsă și vaccinare. Reanalizarea restricțiilor și întărirea imediată a capacității de răspuns a sistemului sanitar: minimum 1.500 paturi ATI în 30 de zile. Stocuri de urgență suplimentate, resursă umană atrasă.

Principii la care PSD nu renunță :

• parteneriat real între autorități și mediul socio-economic care să formeze împreună mecanismul național care duce la luarea deciziilor în privința controlului pandemiei.

• Măsurile cu impact pozitiv asupra sănătății publice, dar cu efecte negative asupra mediului economic și social, însoțite de un pachet de măsuri în care trebuie stabilite clar perioada de aplicare, impactul și instrumentele financiare de compensare a efectelor negative.

• Restabilirea încrederii în autorități prin aducerea urgentă în prima linie a specialiștilor din sănătate și respectarea recomandărilor lor profesionale. Este esențială profesionalizarea funcțiilor publice cu atribuții în combaterea pandemiei și renunțarea la politrucii plasați în funcții publice doar pe baza apartenenței politice.

• Măsurile legislative pentru combaterea pandemiei - bine delimitate temporal, nediscriminatorii și să nu genereze injustiție socială sau economică. Ele nu trebuie să pună în pericol funcționarea sectoarelor vitale și mai ales a sistemului de sănătate.

• Susținerea campaniei de vaccinare printr-o abordare onestă față de populație. Coerciția să nu fie impusă demagogic prin diverse artificii legislative. Regândirea conceptului campaniei de informare privind vaccinarea, adaptarea acesteia pentru diversele categorii sociale, dar și în funcție de zonele țării (rural-urban).

PREȚURI UTILITĂȚI

2. PLAFONAREA PREȚURILOR la energie electrică, gaze, lemne de foc, combustibili folosiți la încălzirea termică pentru o perioadă de 6 luni. Plafonarea prețurilor se face la valoarea medie a primelor 6 luni ale anului 2021.

3. COMPENSAREA facturilor la energie electrică și gaz pentru consumatorii casnici și pentru IMM-uri astfel încât ponderea cheltuielilor cu energia să fie similară cu luna decembrie 2020. Adoptarea imediată a normelor metodologice la Legea consumatorului vulnerabil în format simplificat și aplicabil cu celeritate.

4. Asigurarea SUBVENȚIEI LA GIGACALORIE la un nivel echilibrat, astfel încât să se asigure aceeași pondere în factura finală cu cea avută la luna decembrie 2020.

EDUCAȚIE

5. Asigurarea prin toate mijloacele a posibilității desfășurării cursurilor în regim fizic – testare.

• Back-up pentru școlile care nu îndeplinesc condițiile de desfășurarea orelor cu prezență fizică în sistem de siguranță - operaționalizarea sistemului de predare hibrid (predarea unor materii fizic și a celorlate on-line).

• Descentralizarea reală a deciziilor privind închiderea unităților de învățământ la nivelul consiliului de administrație al școlii, cu avizul autorității de sănătate publică și consultarea tuturor factorilor implicați.

PENSII ȘI ALOCAȚII

6. Aplicarea imediată a Legii 127/2019 cu indexarea de la 1 decembrie a tuturor pensiilor cu 11% și creșterea indemnizației sociale minime cu 200 de lei la 1.000 lei/lună. Calendarul aplicării celorlalte creșteri pe legea 127/2019 va fi adoptat în 90 de zile.

7. Creșterea alocațiilor pentru copii de la 1 decembrie 2021 la nivelul stabilit prin Legea 14/2020.

SALARIUL MINIM

8. Creșterea salariului minim pentru studii generale la valoarea de 2.550 lei și la 2.600 lei pentru studii superioare de la 1 ianuarie 2022.

Creșterea salariului minim pentru studii generale la 2.740 lei și la 3.000 de lei de la 1 iulie 2022 pentru studii superioare. (termenul va fi definitivat după discuții cu partenerii sociali și mediul de afaceri).

Calendar pentru eliminarea discrepanțelor apărute din cauza neaplicării Legii salarizării unitare va fi prezentat în 90 de zile.

PNRR

9. Stabilirea și adoptarea sistemului de implementare pentru PNRR și pregătirea proiectelor în regim de urgență.

AUTORIȚĂȚI LOCALE (spitale, școli, sisteme de termoficare)

10. Alocarea urgentă a sumelor necesare funcționării autorităților locale și pentru finalizarea investițiilor din fonduri europene până la final de an.