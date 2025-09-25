Live TV

Video Ministerul Apărării a rămas fără bani de pensii și salarii. Când se va debloca situația (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Armata română
Foto: Profimedia

Ministerul Apărării nu mai are bani suficienți pentru a plăti pensiile și salariile până la finalul acestui an, au declarat surse politice pentru Digi24. Situația ar urma să fie rezolvată după rectificarea bugetară, când o parte din bani vor fi mutați de la investiții. 

S-a ajuns în situația în care Ministerul Apărării a rămas fără bani pentru plata pensiilor și salariilor, spun surse politice. Astfel, oficialii sunt nevoiți să ia o parte din fondurile pentru înzestrarea Armatei pentru a face aceste plăți. 

Totuși, investițiile nu vor fi anulate, ci vor fi plătite la începând cu anul viitor, pentru că vor fi prinse în bugetul pe anul 2026. 

 

Zilele acestea, la Palatul Victoria este discutată prima rectificare bugetară din acest an. Dezvoltarea, Transporturile și Munca sunt ministerele care vor primi cei mai mulți bani pentru proiectele în derulare, pe lângă Ministerul Finanțelor căruia îi va reveni cea mai mare sumă pentru plata dobânzilor. Executivul plănuiește o a doua rectificare bugetară până la finalul anului.

Citește și: Coaliția a decis cine primește bani la rectificare. Finanțele, 12 mld. lei pentru dobânzi. Discuții despre subvenția partidelor (surse)

Editor : A.G.

