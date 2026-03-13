News Alert SURSE Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața carburanților și să scadă accizele. Măsurile propuse în Coaliție

Plafonarea prețurilor Subvenții pentru operatorii care reduc prețul cu 50 de bani/ litru Măsuri pentru transportatori Scutirea agricultorilor de la plata accizei Eliminarea componentei BIO din carburanți Repornirea rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești

Ministerul Energiei a trimis către liderii Coaliției mai multe măsuri care să combată scumpirea carburanților. Potrivit documentului consultat de Digi24.ro, Bogdan Ivan vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului, scăderea accizelor, dar și repornirea temporară a unei rafinării. 

Bogdan Ivan le-a transmis liderilor Coaliției o scrisoare cu cinci măsuri pe care Ministerul Energiei vrea să le adopte pentru a combate efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România. Potrivit documentului în posesia căruia Digi24.ro a intrat, ministrul propune:

  • OUG privind declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;
  • diminuarea accizelor sau taxelor;
  • -implementarea unor scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețurilor;
  • derogarea temporară de la obligația adaosului de bioetanol;
  • repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești;

Plafonarea prețurilor

Ministerul propune declararea situației de criză și, ulterior, instituirea unui preț maximal de vânzare pentru produsele petroliere. 

Subvenții pentru operatorii care reduc prețul cu 50 de bani/ litru

De asemenea, se propune acordarea unei subvenții în valoare de 0,25 lei/litru inclusiv TVA operatorilor economici care comercializează benzină şi motorină către clienţii finali - persoane fizice şi juridice, precum şi către operatorii economici autorizaţi care achiziţionează carburanţii din depozite şi/sau staţii de distribuţie pentru consumul propriu sau pentru revânzare şi care acordă o reducere de preţ de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare:

„Măsurile de protecție se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.”

Totodată, Ministerul Energiei propune măsuri și pentru transportatori și fermieri. 

Măsuri pentru transportatori

„Se propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil pentru motor, în sensul prelungirii aplicării schemei până la data de 31 decembrie 2026, al majorării cuantumului ajutorului la 1 leu/litru și aplicare unui nivel redus al accizei de 1900 lei/1000 litri pentru motorina achiziționată în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026”, se mai arată în document. 

Scutirea agricultorilor de la plata accizei

Pentru agricultori, ministerul propune scutirea integrala de la plata accizei: „Se propune actualizarea, în regim de urgență, a cadrului aplicabil schemei de ajutor de stat prevăzute de HG nr. 1.174/2014 privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, astfel încât nivelul sprijinului acordat să reflecte condițiile de piață aferente anului 2026 și să limiteze transferul creșterii costului combustibilului în costurile de producție agricolă.

Potrivit datelor estimate pentru anul 2026, comunicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale consumul anual de motorină utilizată în agricultură este de 771.000 tone, echivalentul a 651.495.000 litri. La nivelul accizei de 2,80 lei/litru, contravaloarea integrală a scutirii de acciză este estimată la 1.824.186.000 lei. În absența unor măsuri compensatorii, impactul asupra soldului bugetar este de aceeași valoare, respectiv aproximativ 0,089% din PIB”.

Eliminarea componentei BIO din carburanți

Se propune scăderea/eliminarea temporară, pentru perioada 1 martie - 31 mai 2026, a componentei BIO din carburanți (benzină și motorină). Aceasta măsura are rolul de a asigura continuitatea în aprovizionare și atenuarea creșterilor de preț care ar putea apărea suplimentar, transmite ministerul. 

Repornirea rafinăriei Lukoil-Petrotel din Ploiești

O altă măsură propusă de Bogdan Ivan este repornirea temporară, în luna aprilie, a rafinăriei Lukoil–Petrotel din Ploiești, utilizând țiței de origine non-ruseasca. Potrivit ministerului, ar permite creșterea producției de carburanți auto pe piața din România.

Pe lângă scrisoarea adresată liderilor Coaliției, ministrul Energiei susține că i-a transmis propunerile cu o zi înainte și premierului Ilie Bolojan. 

Top Citite
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
1
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
teren desertificat din oltenia
4
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Te-ar putea interesa și:
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Un lider PNL acuză PSD de „înțelegeri pe sub masă” cu AUR pentru a modifica legea bugetului; „Au pus la cale o conspirație”
ilie bolojan guvern
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului minim pe economie. Bolojan: „Bugetul va trece de Parlament”
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Angajații din Guvern critică bugetul propus de Ilie Bolojan: „E construit pe ipoteze fragile și pe sacrificiul populației”
rafinaria petrotel lukoil
Bogdan Ivan: Suntem pregătiţi să repornim rafinăria Petrotel Lukoil. Am avut discuţii informale cu cei din SUA și sunt de acord
angajaţi de la Complexul Energetic Oltenia
50 de mineri și energeticieni de la Complexul Energetic Oltenia, în greva foamei în fața Ministerului Energiei. Ce cer sindicaliștii
