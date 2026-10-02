Președintele Nicușor Dan va face a patra nominalizare de premier luni, după consultări cu partidele parlamentare. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că șeful statului are doi favoriți pentru funcția de prim-ministru: pe președintele PSD Sorin Grindeanu și pe ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Înainte cu două zile de consultările de la Palatul Cotroceni, surse politice au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier și că ar putea alege între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

Informația vine în contextul în care Grindeanu a declarat în repetate rânduri că vrea să fie prim-ministru și că PSD e pregătit și îndreptățit să preia guvernarea, având în vedere că e cel mai mare partid din Parlament.

„E bine să nu pierdem timpul (…) Am pierdut mai mult de 10 zile, spre două săptămâni (…) pentru ce? Pentru ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie prim-ministru. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureşan, care nu şi-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toţi trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor”, declara șeful social-democraților, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot.

Și Alexandru Nazare a declarat anterior că e „onorat” pentru faptul că numele său a fost vehiculat pentru funcția de premier, încă de la declanşarea crizei politice din luna mai, însă a susținut că se concentrează „pe subiectele care sunt de gestionat la Ministerul Finanţelor”.

„Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil”, mai spunea Nazare.

Alte nume de premier vehiculate în spațiul public sunt Eugen Tomac, care a mai fost propus de președinte, însă nu a ajuns în Parlament pentru vot, Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, și Leonardo Badea, actualul prim-viceguvernator al BNR.

După eșecul Guvernului Mureșan, Nicușor Dan a anunțat o linie roșie privind negocierile pentru viitorul Guvern și le-a transmis liderilor politici să nu coopteze AUR la guvernare. Potrivit surselor Digi24, discuțiile din aceste zile sunt purtate în jurul a două scenarii - o rocadă guvernamentală sau un premier tehnocrat cu miniștrii politici.

De ce nu vrea Nicușor Dan anticipate

Președintele Nicușor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate, susținând că „ideea este atractivă la nivel teoretic, însă efectele practice ar putea fi dificile pentru funcționarea statului”.

„Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru.

Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: «Nu alegeri anticipate»”, a explicat șeful statului.

Administrația prezidențială a publicat vineri programul consultărilor de luni, de la Palatul Cotroceni. Acestea vor avea loc după cum urmează:

14:00 – PSD

14:30 – AUR

15:00 – PNL

15:30 – USR

16:00 – UDMR

16:30 – Grupul parlamentar al Minorităților Naționale

17:00 – S.O.S. România

17:30 – POT

18:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

18:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

19:00 – parlamentarii neafiliați

Editor : C.L.B.