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Video SURSE Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză. Ce condiții pun PSD și PNL pentru a susține viitorul guvern

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
PSD nu exclude un alt premier, dar vrea să intre la guvernare PNL nu spune deocamdată cum va vota

Președintele Nicușor Dan are pe lista pentru funcția de premier un nume-surpriză, potrivit surselor Digi24. Dacă negocierile politice se complică din nou, șeful statului ar urma să aleagă un independent care să poată strânge o majoritate parlamentară, să aibă experiență în domeniul economic și o imagine bună în relația cu partenerii externi. Nici Alexandru Nazare nu a ieșit din calcule.

Jurnalista Digi24 Ema Stoica a explicat că alegerea unei persoane din afara partidelor ar putea aduce mai multe voturi pentru viitorul Executiv, într-un Parlament în care formarea unei majorități s-a dovedit dificilă după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul Executiv. De aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi pentru a trece de Parlamentul României, lucru care a părut destul de greu în ultimele luni, după momentul în care a trecut moțiunea de cenzură”, a spus aceasta.

Un alt criteriu important este capacitatea viitorului premier de a gestiona situația economică și finanțele publice. Acest profil explică și apariția repetată a numelui lui Alexandru Nazare printre variantele analizate.

„Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul Executiv partea de finanțe. De aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică. De aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și, nu în ultimul rând, poziția externă: cum este văzut de partenerii europeni și de partenerii din Statele Unite ale Americii. Faptul că are sau ar putea să aibă o imagine bună pe plan extern este un plus pentru viitorul premier”, a explicat jurnalista Digi24.

Până în prezent nu a fost făcută nicio desemnare, dar discuțiile au continuat. Potrivit surselor Digi24, Nicușor Dan ar fi vorbit neoficial în ultimele zile cu o parte dintre liderii fostei coaliții, fără ca aceste contacte să fie anunțate public.

Consultările oficiale anunțate de președinte săptămâna trecută nu au mai avut loc. Surse din Administrația Prezidențială susțin că Nicușor Dan a fost sfătuit să convoace partidele la consultări oficiale, însă nu este clar dacă va face acest lucru sau va anunța direct nominalizarea.

PSD nu exclude un alt premier, dar vrea să intre la guvernare

Posibilitatea ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier a fost discutată la Digi24 cu liderii senatorilor PSD și PNL, Daniel Zamfir și Daniel Fenechiu.

Reprezentantul social-democraților a susținut că partidul său a fost dispus să contribuie la formarea rapidă a unui guvern după adoptarea moțiunii de cenzură și că a acceptat inclusiv varianta Eugen Tomac, însă prima opțiune a PSD a rămas Sorin Grindeanu.

„După cum ați văzut, PSD a fost deschis după moțiunea de cenzură în a forma cât mai rapid un guvern. Tocmai din acest considerent, prima propunere a președintelui, Eugen Tomac, a fost acceptată de PSD ca fiind o formulă cu care să fie de acord toată lumea. PNL a fost de acord, după care s-a răzgândit. (...) Dar asta este istorie. Suntem în momentul în care președintele României trebuie să facă o nominalizare rapid. A spus că o face zilele acestea. Noi ne dorim foarte tare ca nominalizarea să fie președintele PSD, Sorin Grindeanu, tocmai pentru a ne asuma, fără niciun fel de rețineri, ceea ce credem noi că trebuie făcut în România astăzi, pentru a îndrepta nenorocirile făcute de Bolojan”, a declarat Daniel Zamfir.

În timpul intervenției s-a precizat că Ilie Bolojan a prezentat o altă versiune asupra discuțiilor privind un guvern condus de Eugen Tomac. Zamfir a invocat însă declarațiile lui Nicușor Dan potrivit cărora liderul PNL ar fi promis inițial că va vota un asemenea Executiv, după care s-ar fi răzgândit.

Întrebat dacă PSD ar putea negocia și susține un guvern condus de altcineva decât Sorin Grindeanu, Zamfir a răspuns: „Sigur, nu excludem acest lucru. Am spus-o, noi am și adoptat o rezoluție în partid sâmbătă. Un guvern în jurul PSD, poate cu un alt prim-ministru, dar, evident, în jurul Partidului Social Democrat. Ce pot să vă asigur este că nu vom vota un guvern din care Partidul Social Democrat, fiind cel mai mare partid, cu cel mai mare număr de voturi în Parlament, să nu participe. Deci vrem să ne asumăm fără doar și poate răspunderea, dar așteptăm nominalizarea acum”.

PNL nu spune deocamdată cum va vota

Daniel Fenechiu a răspuns atât criticilor formulate de Zamfir la adresa guvernării conduse de Ilie Bolojan, cât și întrebării dacă PNL ar putea vota un Executiv condus de Alexandru Nazare și din care să facă parte miniștri PSD. Liderul senatorilor liberali a transmis că decizia îi aparține Biroului Politic Național, dar a prezentat condițiile generale în care partidul ar putea susține viitorul guvern.

„Nenorocirile la care se referă domnia sa se traduc pentru noi în însănătoșirea situației bugetare, în scăderea deficitului bugetar, în faptul că România, în continuare, poate să obțină creditare pe piața internațională. Și, dacă astea sunt nenorociri, atunci putem să le spunem oricum. (...) Partidul Național Liberal întotdeauna a fost o parte a soluției. Eu nu pot să vă spun în momentul de față pe cine am vota și pe cine nu am vota, pentru că la noi în partid deciziile astea le ia Biroul Politic Național. Ce vă pot asigura este că Partidul Național Liberal își dorește stabilitate în România, își dorește ca România să aibă un guvern legitim și un guvern care să dispună de o majoritate și care să poată să continue programul reformist, să continue toate măsurile necesare post-PNRR, pentru accederea în OCDE și pentru continuarea diminuării deficitului bugetar și însănătoșirii finanțelor României. Evident, stimularea mediului de afaceri este o altă prioritate, iar creșterea nivelului de trai al românilor este o prioritate a oricărui politician și a oricărui guvern”, a declarat Fenechiu.

Liderul senatorilor PNL a susținut și că Nicușor Dan trebuie să poarte consultări reale și oficiale cu partidele înaintea desemnării: „Constituția României îl obligă pe președinte să o facă și oficială, pentru că Constituția României, din păcate pentru unii, nu este facultativă. În general, în momentul în care pică un guvern, Constituția spune că trebuie să urmeze o nouă consultare, pentru că, probabil, de la zi la zi, anumite date ale problemei și anumite poziții se pot schimba. Da, după o consultare reală. Eu aș prefera să fie și oficială”.

În ceea ce îl privește pe Alexandru Nazare, Fenechiu a spus că liberalii au o părere bună despre acesta, însă votul pentru învestirea unui guvern va depinde și de echipa de miniștri și de programul propus.

„Din ce cunosc, colegii mei au o părere bună despre Alex Nazare, care a fost un foarte bun ministru de Finanțe. În momentul în care vorbești despre învestirea unui guvern, ai în vedere trei lucruri. Primul lucru este premierul și cred că nu sunt probleme cu Alex Nazare. Doi, echipa guvernamentală, și aici sunt niște lucruri care trebuie discutate. Și trei, programul de guvernare”, a explicat acesta.

Daniel Zamfir a intervenit și a amintit că PNL a adoptat o rezoluție prin care a respins o guvernare împreună cu PSD. Fenechiu a precizat că nu a vorbit despre formarea unei coaliții cu social-democrații, ci despre condițiile în care liberalii ar putea susține un Executiv.

„Eu nu am spus că facem un guvern cu PSD-ul. Eu am spus că suntem dispuși să susținem un guvern care respectă niște condiții. Dacă premierul este o persoană care să ne inspire încredere, dacă echipa guvernamentală este o echipă care să respecte niște reguli și dacă avem un program de guvernare reformist. Mai mult, Biroul Politic Național poate lua orice decizie, indiferent de ce spune Daniel Fenechiu astăzi”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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