Surse: Florin Cîțu a refuzat să se retragă. Partidul îi cere lui Orban acord scris de la USR PLUS și UDMR că îl acceptă premier

Liderii PNL, reuniți marți seara la partid într-o ședință informală, l-au înfruntat pe Ludovic Orban, contestând dorința acestuia de a fi din nou prim-ministru prin retragerea lui Florin Cîțu. Surse participante la discuții susțin că Florin Cîțu a refuzat să se retragă, spunând că doar dacă BPN al PNL va vota pentru acest lucru o va face.



Ludovic Orban a încercat sa arunce în discuție varianta trecerii PNL în Opoziție pentru a-i convinge pe liberali să îl accepte, însă aceștia i-au cerut să obțină în scris acordul USR PLUS și al UDMR pentru funcția de prim-ministru.

Liderii PNL cer astfel un „Acord Tripartit al Coaliției” pentru a fi siguri că nu intră la negocieri fără siguranța că Ludovic Orban ar avea susținerea partenerilor.

Ședința nu s-a încheiat în modul dorit de Ludovic Orban care a evitat să convoace ședința oficială a BPN în care să ceară prin vot retragerea oficială a lui Florin Cîțu.

Potrivit unor surse apropiate de președintele PNL, Orban susține că USR PLUS ar fi propus, la negocierile din weekend, ca el să fie varianta de premier.

„Atât în discuțiile de sâmbătă, cât și în discuțiile de duminică liderii USR-PLUS au enunțat explicit varianta preluării de către Orban a funcției de premier, când și UDMR și-a exprimat acordul de principiu. Practic, în urma discuțiilor de astăzi USR PLUS trebuie să-și exprime acordul cu formula propusă chiar de USR PLUS”, susțin sursele citate.

Cei din USR PLUS neagă, însă, vehement această variantă prezentată de liberali.

„Toate pozitiile din weekend au fost că trebuie să împărțim cele trei funcții. Acum, Orban forțează interpretarea că poate să fie oricine de la fiecare partid. În weekend s-a lucrat cu 2 scenarii de prim-ministru pe masă - Cîțu și Ciolos”, a declarat un lider USR PLUS, participant la discuțiile de la sfârșitul săptămânii.

Între timp, apropiații lui Ludovic Orban spun că președintele PNL este premier „de drept”.

„Conform deciziei Consiliului Național al PNL, propunerea de premier este de drept președintele PNL. Având în vedere această decizie, în cadrul BPN doar președintele PNL putea propune o altă persoană pentru poziția de premier. Acest lucru s-a întâmplat prin propunerea formulată de Ludovic Orban în persoana lui Florin Cîțu. Varianta nu a fost retrasă”, susțin aceștia.

De asemenea, potrivit unor informații din interiorul partidului, Orban intenționează ca împărțirea funcțiilor din Parlament, dacă premierul ar fi pus de PNL, să fie făcută doar între USR PLUS și PNL, lucru care ar putea nemulțumi UDMR.

„PNL va putea desemna premierul și va avea a doua opțiune pentru conducerea celor două camere ale Parlamentului”, susțin sursele citate.

Liderii UDMR au cerut la negocieri împărțirea egală a celor trei funcții între cele trei partide.

După discuțiile din această seară, o ședință oficială a conducerii PNL ar putea fi convocată abia după ce USR PLUS va spune dacă este de acord cu varianta Orban-premier.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dacian Cioloș a dat de înțeles că refuză această propunere.

„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Cioloș.