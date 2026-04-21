PNL nu-l mai vrea pe Grindeanu al treilea om în stat: liberalii i-ar putea cere demisia, dacă miniștrii PSD se retrag (surse)

Liberalii pregătesc o variantă de răspuns la decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului. Unul dintre scenariile luate în calcul este ca formațiunea să îi ceară lui Sorin Grindeanu să plece de la șefia Camerei Deputaților „dacă tot a ales să retragă partidul din actuala majoritate”.

Conducerea PNL vrea să îi ceară lui Sorin Grindeanu să demisioneze de la șefia Camerei Deputaților, au declarat surse din conducerea partidului pentru Digi24.ro. Scenariul a fost discutat inclusiv în ședința de marți dimineață a liberalilor reuniți la Palatul Parlamentului și ar fi unul idntre răspunsurile PNL dacă miniștrii social-democrați vor demisiona din Guvern.

„Nu noi ne-am retras din această majoritate”, spun voci din interiorul partidului, argumentând că liderul PSD ar trebui să renunțe la funcția politică negociată în interiorul Coaliției de guvernare, în cazul în care nu mai vrea actuala majoritate.

Ce spune PSD

De cealaltă parte, social-democrații susțin că în cazul în care PNL îi va cer demisia lui Sorin Grindeanu, atunci și Mircea Abrudean ar trebui să plece de la șefia Senatului, fiind o funcție negociată tot în interiorul Coaliției.

„Grindeanu nu va demisiona că vrea Bolojan”, spun surse din PSD, care subliniază că liderul partidului va pleca de la șefia Camerei Deputaților dacă Ilie Bolojan va forma o nouă majoritate parlamentară care să susțină Guvernul, iar social-democrații trec în Opoziție.

Întrebat luni seară, după ședința partidului, despre funcția sa de șef al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu nu a dorit să ofere un răspuns clar.

„Când s-a semnat un protocol nu au fost doar funcții guvernamentale, ci și președinția Senatului, a Camerei, toate sunt parte a acestui protocol. Când se renegociază, aceste funcții sunt pe masă, nu se ține nimeni de scaun, în afară de Ilie Bolojan”, a spus acesta, într-un interviu acordat Digi24.

Întrebat din nou dacă va demisiona, dacă PSD trece în opoziție, Grindeanu a spus: „Lucrurile vor intra într-un nou scenariu, vom vedea ce se va întâmpla”.

În ce condiții poate fi trimis acasă șeful Camerei

Potrivit regulamentului Camerei Deputaților, propunerea de revocare a președintelui Camerei trebuie să vină de la liderul grupului parlamentar care l-a propus. Cu alte cuvinte, PSD ar trebui să propună revocarea lui Grindeanu.

Art. 26. ‒ Președintele Camerei Deputaților poate fi revocat înainte de expirarea mandatului, cu votul majorității deputaților prezenți, cu asigurarea cvorumului legal. Votul este secret și se exprimă prin bile. Propunerea de revocare se face în scris de către liderul grupului parlamentar care l-a propus și căruia îi aparține funcția de președinte al Camerei Deputaților.

PSD așteaptă consultările cu Nicușor Dan

Social-democrații i-au dat un termen de trei zile premierului Ilie Bolojan pentru a demisiona, de când i-au retras sprijinul politic. În caz contrar, miniștrii PSD ar putea demisiona în bloc la următoarea ședință de Guvern.

Totuși, surse din partid susțin că PSD așteaptă ca președintele să cheme partidele la discuții, la Cotroceni, înainte de următoarea mutare.

