Surse: Premierul Ciucă i-a cerut lui Florin Roman să-și clarifice rapid suspiciunile de plagiat. Demisia ar fi „un gest onorabil”

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Florin Roman, să clarifice cât mai curând acuzațiile de plagiat care-i sunt aduse cu privire la lucrarea de masterat, potrivit surselor Digi24.ro.

Nicolae Ciucă așteaptă explicații din partea ministrului Florin Roman privind acuzațiile de plagiat care îi sunt aduse, urmând ca mai apoi să ia o decizie în privința acestuia.

Potrivit surselor guvernamentale, gestul demisiei ar fi unul „onorabil” în acest caz, în viziunea premierului Ciucă.

Ministrul Cercetării, Florin Roman, a susţinut că acuzaţia de plagiat la adresa lui e nefondată, dar orice ar spune pe acest subiect ar fi irelevant pentru cei care şi-au propus să-i găsească „nod în papură”.

„Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aş spune pe acest subiect, inclusiv faptul că profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanţă pentru cei care şi-au propus să îmi găsească nod în papură, să susţină o campanie de denigrare a mea, să dovedească fapte de care nu mă fac vinovat”, a scris Roman, pe Facebook.

El a precizat că este ultima sa intervenţie pe această temă. „Am lucruri mult mai importante de făcut decât să răspund la acuzaţii nefondate”, a adăugat Florin Roman.

Citește și: Omologul lui Florin Roman în guvernul Bulgariei este un IT-ist de top

Editor : I.C