Surse politice au confirmat pentru Digi24 că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, în contextul tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Astăzi, în cadrul ședinței PNL, Bolojan a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

În acest context, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire, marți, cu președinții partidelor din Coaliția de guvernare, potrivit unor surse politice.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR. Întâlnirea va avea loc marți și vine în contextul tensiunilor din Coaliție cu privire la proiectele de reformă discutate la Guvern, cu precădere reforma administrației publice locale.

Asta după ce premierul Ilie Bolojan ar fi pus pe masă simulări pentru o reducere cu 45% a posturilor din administrația locală, în loc de 25% cât fusese procentul inițial, ceea ce ar fi însemnat aproximativ 70.000 de posturi în minus și 17.000 de oameni dați afară.

Propunerea i-a nemulțumit în special pe social-democrați, așa că liderii nu au reușit să se pună de acord, iar măsura a fost amânată. Este motivul pentru care Guvernul nu își va asuma răspunderea și pe reforma din teritoriu, o dată cu restul pachetelor - pensiile magistraților, noile modificări fiscale, reforma din sănătate, cea a companiilor de stat și a companiilor autonome.

