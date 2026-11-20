Impozite locale reduse la jumătate timp de cinci ani și câte 4 milioane de lei pentru fiecare primărie care acceptă comasarea voluntară. Acestea sunt principalele stimulente pregătite de Ministerul Dezvoltării, potrivit unui document consultat de Digi24. Proiectul prevede și garanții pentru minoritățile naționale, după criticile UDMR, dar promite și că nicio localitate nu va dispărea de pe hartă. Comunele își vor păstra numele, dar vor fi retrogradate.

Ministerul Dezvoltării a pus pe hârtie stimulentele prin care vrea să convingă primăriile să renunțe voluntar la actuala organizare administrativă.

Proiectul, care urmează să fie pus în dezbatere publică, nu impune însă niciun prag minim de populație sau de dimensiune pentru localitățile care vor să se unească.

În schimb, acesta stabilește că unirea localităților se va realiza, voluntar, între cel puțin două unități administrative învecinate, din același județ.

Se pot comasa voluntar atât comunele, cât și orașe sau municipii, cu excepția municipiului București.

Localitățile care vor să se comaseze voluntar trebuie să organizeze referendumuri locale, pentru care finanțarea va fi suportată de Guvern.

Impozite reduse cu 50% timp de 5 ani

Potrivit documentului consultat de Digi24, proprietarii ar urma să beneficieze de o reducere cu 50% a impozitelor locale, pe o perioadă de cinci ani.

Facilitatea se va aplica în cazul impozitelor pe clădiri și pe terenurile intravilane.

Pierderile pe care această facilitate le va genera la bugetul local ar urma să fie suportate de către Guvern.

Mai exact, documentul pregătit la Ministerul Dezvoltării arată că diminuarea încasărilor din aceste impozite va fi compensată de la bugetul de stat.

Bani de la Guvern pentru fiecare localitate comasată

Un alt stimulent este legat de investițiile în infrastructura locală. Ministerul Dezvoltării vrea să acorde patru milioane de lei pentru fiecare localitate care alege să se comaseze voluntar.

Documentul promite alocarea a „cel puțin” 4 milioane de lei, însemnând că suma ar putea fi mai mare, în unele cazuri.

Banii vor fi direcționați către rețelele de apă, gaze și canalizare, pentru construirea sau modernizarea drumurilor, a școlilor, grădinițelor sau dispensarelor.

Minoritățile își păstrează drepturile, după criticile UDMR

Proiectul include și o prevedere specială pentru drepturile minorităților naționale, după ce reprezentanții UDMR au criticat reorganizarea administrativă din perspectiva pierderii identității.

În România, atunci când cetățenii care aparțin unei minorități naționale depășesc pragul de 20% din numărul locuitorilor unei localități, aceștia beneficiază de dreptul de a-și folosi limba maternă în relația cu administrația publică locală.

În cazul comasării voluntare, proiectul Ministerului Dezvoltării prevede că minoritățile își pot păstra aceleași drepturi, chiar dacă în urma comasării ponderea acestora în populația noii localități scade sub 20%.

Astfel, chiar și în situația în care populația de etnie maghiară ar reprezenta doar 10% sau 15% din totalul locuitorilor noii unități administrativ-teritoriale, drepturile ar urma să fie menținute.

Ce se întâmplă cu angajații primăriilor

Primăriile care decid să se comaseze vor avea la dispoziție un an pentru reorganizarea aparatului administrativ și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor în noua structură.

Practic, în urma comasării, numărul de angajați va fi stabilit în funcție de noua organigramă. Asta înseamnă că nu toți cei care lucrează în prezent în primăriile respective își vor păstra automat funcțiile.

Tot un an vor avea autoritățile locale și pentru transferul patrimoniului și actualizarea documentelor administrative, inclusiv a celor care vizează terenurile și celelalte bunuri ale localităților.

Oamenii nu vor fi obligați să își schimbe buletinele

Ministerul Dezvoltării promite că reorganizarea administrativă nu va însemna și drumuri în plus pentru oameni, în ceea ce privește actele de identitate.

Astfel, locuitorii nu vor fi obligați să își schimbe buletinele sau celelalte documente care atestă domiciliul după comasarea localităților.

Acestea vor fi actualizate doar la expirare, atunci când trebuie oricum înlocuite.

Comunele nu dispar de pe hartă

O comună care se se va comasa cu o altă localitate, mai mare, nu își va pierde numele, promite Ministerul Dezvoltării. Aceasta va trece la rangul de sat, dar nu va dispărea de pe hartă.

La sediul primăriei vechi va rămâne un punct de lucru, cu un angajat, unde cetățenii vor putea să își plătească în continuare taxele și impozitele sau să solicite adeverințele de care au nevoie.