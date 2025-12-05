Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la barajul Paltinu, prezentat și dezbătut în ședința de Guvern Data actualizării: 05.12.2025 11:33 Data publicării: 05.12.2025 11:30 Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik Raportul Corpului de control al ministrului Mediului ar putea fi prezentat în ședința de Guvern, potrivit unor surse. Ședința a început la ora 11:00. Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des” Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române” Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine” Bolojan: Dacă ai un singur dispecerat pentru camerele video din orașe, ar fi eficienţă în intervenţie. Nu mai angajezi, ci optimizezi Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă Ilie Bolojan, despre incidentul cu jurnaliștii: Am respect pentru presă, dar forma asta de a pune întrebări dă o senzație de dezordine Ministra Mediului: Avem nevoie de o lege pentru valorificarea deșeurilor din construcții. În alte state sunt văzute ca resurse Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat joi că raportul Corpului de control trimis în zona afectată de lipsa de apă din Prahova și Dâmbovița va fi gata astăzi. Surse Digi24 spun că raportul este gata, au fost controlate instituții locale sau autorități care au avut legătură cu această situație în urma căreia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă. Cele vizate de acest control ar fi în special Admnistrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, cele două instituții unde ministrul a cerut demisii. Raportul ar urma să fie prezentat și dezbătut în ședința de Guvern care a început la ora 11:00. Editor : A.C. Etichete: guvern corpul de control apele romane ministerul mediului lacul paltinu barajul paltinu criza de apa paltinu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor... 2 Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin... 3 Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din... 4 Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow... 5 Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...