Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la barajul Paltinu, prezentat și dezbătut în ședința de Guvern

Raportul Corpului de control al ministrului Mediului ar putea fi prezentat în ședința de Guvern, potrivit unor surse. Ședința a început la ora 11:00.

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a precizat joi că raportul Corpului de control trimis în zona afectată de lipsa de apă din Prahova și Dâmbovița va fi gata astăzi.

Surse Digi24 spun că raportul este gata, au fost controlate instituții locale sau autorități care au avut legătură cu această situație în urma căreia peste 100.000 de oameni au rămas fără apă.

Cele vizate de acest control ar fi în special Admnistrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, cele două instituții unde ministrul a cerut demisii.

Raportul ar urma să fie prezentat și dezbătut în ședința de Guvern care a început la ora 11:00.

