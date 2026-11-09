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Video SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști lideri riscă procese, iar unele filiale ar putea fi sancționate

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ilie bolojan alaturi de logo pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Filialele cu datorii riscă să piardă dreptul de vot în conducerea PNL

Tensiuni în PNL din cauza datoriilor acumulate în perioada în care partidul era condus de Nicolae Ciucă. Actuala conducere a liberalilor a decis să acționeze în instanță foști lideri considerați responsabili pentru contractele care au generat aceste datorii, potrivit surselor Digi24. În același timp, mai multe filiale, ai căror lideri s-au poziționat împotriva lui Ilie Bolojan, riscă să piardă dreptul de vot în conducerea partidului dacă nu își rezolvă situația financiară.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, liberalii din actuala conducere au decis să inițieze demersuri în instanță împotriva unor membri ai fostei conduceri a partidului, din perioada în care PNL era condus de Nicolae Ciucă. În centrul disputei se află datoriile acumulate în urma campaniei electorale a fostului lider liberal, inclusiv cele legate de promovarea cărții sale.

PNL a suferit deja o înfrângere în instanță, în urma căreia trebuie să plătească aproximativ 14 milioane de lei pentru campania de promovare a volumului semnat de Nicolae Ciucă.

Printre persoanele vizate de eventualele acțiuni în instanță se numără și fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, cel care a semnat contractele respective.

Filialele cu datorii riscă să piardă dreptul de vot în conducerea PNL

Problema datoriilor a fost discutată și în cea mai recentă ședință a liberalilor, în care au fost analizate inclusiv situațiile financiare ale unor organizații județene. Printre filialele vizate se numără cele din Giurgiu, Ilfov și Călărași, ai căror lideri s-au poziționat în ultima perioadă împotriva lui Ilie Bolojan.

Actuala conducere ia în calcul retragerea dreptului de vot în Biroul Politic Național pentru reprezentanții organizațiilor care nu își rezolvă situația datoriilor.

Filialele ar avea la dispoziție două săptămâni pentru a lua măsuri privind achitarea sau eșalonarea sumelor restante. În caz contrar, ar putea pierde dreptul de vot în forul de conducere al partidului.

În aceeași ședință, liberalii au început oficial demersurile pentru fuziunea cu Forța Dreptei, partidul condus de fostul premier și fostul lider PNL Ludovic Orban. Această inițiativă reprezintă primul pas al lui Ilie Bolojan către constituirea unui pol politic de dreapta.

Editor : M.I.

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