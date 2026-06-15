SURSE Se fac calcule pentru un vot-fulger al Guvernului Veștea. Ce nume sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet

Liberalii discută mai multe variante privind calendarul învestirii Guvernului condus de Adrian Veștea. Potrivit unor surse Digi24, în partid sunt analizate atât un scenariu care ar împinge votul din Parlament până la finalul săptămânii, cât și o variantă accelerată susținută de PSD, care ar permite audieri și vot chiar miercuri. În paralel, în discuțiile interne au apărut și primele nume luate în calcul pentru viitorul Executiv.

Potrivit surselor Digi24, la ședința liberalilor unul dintre scenariile analizate de conducerea PNL presupune amânarea votului de învestitură până vineri.

În această variantă, partidul ar urma să convoace joi Congresul PNL, iar votul din Parlament să aibă loc ulterior. O asemenea formulă le-ar oferi liberalilor mai mult timp pentru clarificarea negocierilor politice și pentru finalizarea formulei guvernamentale.

În paralel, în partid este discutată și varianta susținută de PSD și de echipa apropiată premierului desemnat Adrian Veștea. Potrivit acestui scenariu, lista miniștrilor și programul de guvernare ar putea fi depuse până în această seară sau cel târziu marți, ceea ce ar permite organizarea rapidă a audierilor parlamentare și a votului de învestitură chiar miercuri.

Lista cu posibili miniștri în noul Executiv

În discuțiile din PNL au fost menționate și mai multe variante pentru viitoarea echipă guvernamentală. Potrivit surselor citate, Cătălin Predoiu este luat în calcul pentru funcția de președinte al Senatului, ceea ce l-ar transforma în al doilea om în stat.

În cazul în care Predoiu va prelua această funcție, la conducerea Ministerului Afacerilor Interne este discutat numele Nicoletei Pauliuc. Alexandru Nazare este creditat cu șanse importante de a rămâne la Ministerul Finanțelor.

În ceea ce privește portofoliile PSD există deja discuții privind continuitatea unor miniștri. Astfel, Radu Marinescu este vehiculat pentru Ministerul Justiției, Florin Barbu la Agricultură, iar Alexandru Rogobete este luat în calcul pentru Ministerul Sănătății.

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Editor : M.I.